Phối cảnh đường liên cảng Cát Lái hơn 8.700 tỷ khởi công quý cuối năm

  • Thứ hai, 9/2/2026 17:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng chiều dài tuyến đường gần 6 km, rộng 60 m, nút giao được thiết kế nhiều tầng. Dự án kỳ vọng giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

lien cang Cat Lai anh 1

Dự án xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM dài 5,9 km, tổng vốn 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, vừa được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 6/2.

lien cang Cat Lai anh 2

Trong ảnh là khu vực nút giao đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM. Dự án dự kiến bồi thường giải phóng mặt bằng từ quý II/2026 đến quý I/2027. TP.HCM sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý III/2026 và khởi công công trình trong quý IV/2026, hoàn thành vào quý IV/2028.
lien cang Cat Lai anh 3

Công trình có điểm đầu nối vào đường Nguyễn Thị Định gần giao lộ Trương Văn Bang, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua hai phường Cát Lái và Long Trường. Tại nút giao với đường Nguyễn Thị Định, giai đoạn trước mắt thực hiện nút giao bằng, trong quá trình tiếp theo sẽ nghiên cứu đầu tư nút giao khác mức trong dự án khác. Nguyễn Thị Định là tuyến độc đạo vào cảng Cát Lái, đang được nghiên cứu mở rộng từ 24 m lên 60-73 m.
lien cang Cat Lai anh 4

Trên tuyến sẽ xây cầu Bà Cua gồm 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe (mỗi đơn nguyên 5 làn xe, bao gồm 3 làn xe tuyến chính và 2 làn xe song hành).

lien cang Cat Lai anh 5

Đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe và 3 vị trí kết nối với phần đường đi thấp. Phần cầu của dự án còn có đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe.
lien cang Cat Lai anh 6

Tại giao lộ với đường Nguyễn Thị Tư, dự án thiết kế vòng xoay cho xe rẽ đi các hướng.
lien cang Cat Lai anh 7

Tại khu vực ven rạch Ông Nhiêu, dự án thiết kế đường chui dưới cầu cạn phục vụ nhu cầu đi lại giữa các khu dân cư xung quanh.
lien cang Cat Lai anh 8

Nút giao lớn và phức tạp nhất nằm ở cuối tuyến là khu vực kết nối với tuyến Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nơi này được bố trí nhiều nhánh cầu vượt và hầm chui cho xe vòng theo các hướng. Khi hoàn thành, nút giao này sẽ trở thành một trong những nút giao lớn và hiện đại nhất TP.HCM, bên cạnh nút An Phú và Tân Vạn đang thi công.
lien cang Cat Lai anh 9

Theo HĐND TP.HCM, việc xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM nhằm tạo một trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu, tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng; giảm áp lực xe container vào nội thành, tạo thuận lợi cho việc phát triển các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn phía đông TP.HCM.

Ảnh phối cảnh: Sở Xây dựng

liên cảng Cát Lái cảng Phú Hữu cao tốc Vành đai 3

