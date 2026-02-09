Phối cảnh đường liên cảng Cát Lái hơn 8.700 tỷ khởi công quý cuối năm

Dự án xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM dài 5,9 km, tổng vốn 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, vừa được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 6/2.

Trong ảnh là khu vực nút giao đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM. Dự án dự kiến bồi thường giải phóng mặt bằng từ quý II/2026 đến quý I/2027. TP.HCM sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý III/2026 và khởi công công trình trong quý IV/2026, hoàn thành vào quý IV/2028.

Công trình có điểm đầu nối vào đường Nguyễn Thị Định gần giao lộ Trương Văn Bang, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua hai phường Cát Lái và Long Trường. Tại nút giao với đường Nguyễn Thị Định, giai đoạn trước mắt thực hiện nút giao bằng, trong quá trình tiếp theo sẽ nghiên cứu đầu tư nút giao khác mức trong dự án khác. Nguyễn Thị Định là tuyến độc đạo vào cảng Cát Lái, đang được nghiên cứu mở rộng từ 24 m lên 60-73 m.

Đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe và 3 vị trí kết nối với phần đường đi thấp. Phần cầu của dự án còn có đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe.

Tại khu vực ven rạch Ông Nhiêu, dự án thiết kế đường chui dưới cầu cạn phục vụ nhu cầu đi lại giữa các khu dân cư xung quanh.

Nút giao lớn và phức tạp nhất nằm ở cuối tuyến là khu vực kết nối với tuyến Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nơi này được bố trí nhiều nhánh cầu vượt và hầm chui cho xe vòng theo các hướng. Khi hoàn thành, nút giao này sẽ trở thành một trong những nút giao lớn và hiện đại nhất TP.HCM, bên cạnh nút An Phú và Tân Vạn đang thi công.

Theo HĐND TP.HCM, việc xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM nhằm tạo một trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu, tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng; giảm áp lực xe container vào nội thành, tạo thuận lợi cho việc phát triển các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn phía đông TP.HCM.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh đang triển khai 3 gói thầu thi công xây lắp chính đạt sản lượng hơn 63%.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang được đẩy nhanh tiến độ trong những ngày đầu năm, với kỳ vọng sớm hoàn thành nhằm giảm áp lực giao thông khu vực cảng Cát Lái và phía đông TP.HCM.

