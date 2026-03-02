5.000 nhân viên hành chính tập đoàn Nhật Bản sẽ mất việc 10 năm tới

Đây là quyết định mới nhất của Tập đoàn tài chính Mizuho Financial Group (Nhật Bản) trong chiến lược tái cấu trúc dài hạn, với kế hoạch tinh giản tối đa 30% nhân sự hành chính, thay thế bằng AI.

Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng trong doanh nghiệp, một trong 3 tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản đã quyết định thay thế lượng lớn nhân sự hiện hữu bằng AI. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn tài chính Mizuho Financial Group (MFG) dự kiến cắt giảm tối đa 1/3 lực lượng nhân sự hành chính tại Nhật Bản trong vòng 10 năm tới, tương đương khoảng 5.000 người, trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, theo Nikkei Asia.

Theo kế hoạch, Bộ phận phụ trách nghiệp vụ, hiện bao gồm đội ngũ nhân sự hành chính, sẽ được đổi tên thành Bộ phận thiết kế quy trình từ tháng 4 tới. Đây được xem là bước đi tổ chức nhằm tái cấu trúc hoạt động theo hướng tinh gọn và tăng cường tự động hóa.

Hiện Mizuho có khoảng 15.000 nhân sự làm công việc văn phòng tại các ngân hàng chủ lực và công ty thành viên. Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện thông qua luân chuyển nội bộ, nghỉ hưu theo lộ trình và tiết giảm tuyển dụng mới, thay vì sa thải, The Japan News cho biết.

Các nhân sự thuộc diện ảnh hưởng dự kiến được bố trí sang những mảng hoạt động khác. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết mục tiêu của chương trình là cải thiện năng lực sinh lời, thông qua việc tăng cường tự động hóa và chuẩn hóa quy trình xử lý nghiệp vụ.

Cụ thể, Ngân hàng Mizuho và các đơn vị liên quan sẽ triển khai AI cho các tác vụ như nhập và đăng ký thông tin khách hàng, kiểm tra hồ sơ mở tài khoản hoặc thực hiện chuyển tiền. Hệ thống này sẽ đảm nhiệm việc rà soát tài liệu và nhập dữ liệu, qua đó giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính.

Song song với quá trình này, nhân sự được điều chuyển sẽ tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như quản lý tài sản, thu thập và phân tích thông tin phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Tập đoàn cũng cho biết sẽ hỗ trợ đào tạo lại nhằm giúp người lao động thích nghi với vai trò mới.

Trong giai đoạn 3 năm đến hết năm tài khóa 2028, Mizuho dự kiến đầu tư từ 50 tỷ đến 100 tỷ yen (tương đương 320- 640 triệu USD ) cho các sáng kiến AI. Kế hoạch bao gồm phát triển trợ lý AI tích hợp trên ứng dụng hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản, đồng thời xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn riêng, được huấn luyện dựa trên thuật ngữ tài chính và các quy định pháp luật chuyên ngành.

Tập đoàn tài chính Mizuho Financial Group được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 ngân hàng lớn của Nhật Bản là Dai-Ichi Kangyo Bank, Fuji Bank và Industrial Bank of Japan vào đầu những năm 2000. Hiện tập đoàn là một trong 3 định chế tài chính lớn nhất Nhật Bản, cùng với MUFG và SMFG, hoạt động thông qua các đơn vị chủ chốt như Mizuho Bank, Mizuho Trust & Banking, Mizuho Securities và Asset Management One.