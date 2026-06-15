Vinaconex đã bán 61% vốn tại Viwaseen

Vinaconex đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 61% vốn tại Viwaseen, thu hẹp tỷ lệ sở hữu xuống còn 25% và chấm dứt vai trò công ty mẹ.

Vinaconex giảm sở hữu tại Viwaseen xuống 25%. Ảnh: VCG.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu tại Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Viwaseen (UPCoM: VIW), qua đó chính thức giảm sở hữu và không còn nắm quyền chi phối doanh nghiệp này.

Cụ thể, Vinaconex đã hoàn tất chuyển nhượng 35,4 triệu cổ phiếu VIW theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn 28/5-10/6, tương đương 61,01% vốn điều lệ của Viwaseen.

Sau thương vụ này, tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại Viwaseen giảm mạnh từ 86,01% xuống còn 25%, đồng nghĩa Viwaseen cũng không còn là công ty con của Vinaconex.

Dữ liệu giao dịch cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 28/5 đến 10/6, thị trường ghi nhận hơn 36,12 triệu cổ phiếu VIW được sang tay theo phương thức thỏa thuận với tổng giá trị khoảng 809 tỷ đồng , tương ứng mức giá bình quân gần 22.500 đồng/cổ phiếu.

Ước tính theo mức giá này, Vinaconex có thể thu về khoảng 796 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn nói trên.

Trước đó, trong giai đoạn 23/4-22/5, Vinaconex cũng đã bán thành công gần 6,7 triệu cổ phiếu VIW trên tổng số 42,1 triệu cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng. Do điều kiện thị trường chưa thuận lợi, doanh nghiệp khi đó chưa thể hoàn tất kế hoạch thoái vốn như dự kiến.

Sau đợt giao dịch đầu tiên, tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại Viwaseen đã giảm từ 97,5% xuống còn 86,01% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, CTCP An Quý Hưng Holding đã trở thành một trong những cổ đông lớn mới của Viwaseen. Cụ thể, ngày 28/5, doanh nghiệp này hoàn tất mua vào hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW theo phương thức thỏa thuận, tương ứng toàn bộ khối lượng đã đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, An Quý Hưng Holding nâng tỷ lệ sở hữu tại Viwaseen từ 0% lên 23% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, An Quý Hưng Holding mới được thành lập vào tháng 10/2025, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng .

Cơ cấu cổ đông cho thấy ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT Vinaconex - đang là cổ đông chi phối khi nắm giữ 79,2% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại gồm bà Đỗ Thị Thanh sở hữu 19,2% và ông Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1994) - hiện giữ chức Tổng giám đốc - nắm giữ 1,6% vốn.

Bên cạnh sự xuất hiện của An Quý Hưng Holding, cơ cấu cổ đông của Viwaseen nhiều khả năng tiếp tục có biến động khi CTCP Đầu tư BNE đăng ký mua 14,2 triệu cổ phiếu VIW thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 10/6 đến 9/7.

CTCP Đầu tư BNE được thành lập ngày 2/6 với vốn điều lệ 330 tỷ đồng , hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng tái tạo và đặt trụ sở tại tòa nhà VCCI (Hà Nội).

Theo thông tin công bố, ông Phan Quang Khải sở hữu 40% vốn điều lệ BNE và đang giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đáng chú ý, ông Khải hiện cũng là Thành viên HĐQT của Viwaseen. Hai cổ đông sáng lập còn lại là Giám đốc Lê Văn Tỉnh và bà Đỗ Thị Huyền Trang, mỗi người nắm giữ 30% vốn điều lệ.