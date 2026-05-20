Vinaconex khởi công khu công nghiệp gần 300 ha tại Đông Anh

Sáng nay (20/5), Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Anh.

Dự án có quy mô gần 300 ha, nằm trên địa bàn các xã Thư Lâm và Phúc Thịnh (huyện Đông Anh cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 6.338 tỷ đồng . Đây là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn tại Hà Nội hiện nay.

Vinaconex phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Đông Anh. Ảnh: VCG.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, chú trọng công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics, và đổi mới sáng tạo. Các ngành nghề dự kiến thu hút gồm logistics, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chế tạo chính xác, công nghiệp hỗ trợ...

Dự án đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Vinaconex vào tháng 3/2024. Khu công nghiệp được triển khai theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có quy mô khoảng 179 ha và giai đoạn 2 khoảng 120 ha.

Ông Phạm Thái Dương, Tổng giám đốc Vinaconex, cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững.

Vinaconex đã tham gia đầu tư, phát triển một số dự án hạ tầng công nghiệp như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cụm công nghiệp Sơn Đông (Hà Nội), Khu công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp cho biết việc tiếp tục được giao làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Đông Anh là bước nối tiếp trong chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp của đơn vị.

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết khu công nghiệp Đông Anh nằm trong cực tăng trưởng phía Bắc gồm Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn, có kết nối với các tuyến giao thông như Nhật Tân - Nội Bài, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 18 và Vành đai 3.

Ông Dũng khẳng định "đây là một lợi thế rất lớn, nhưng lợi thế vị trí không tự sinh ra giá trị". Theo lãnh đạo thành phố, giá trị của Khu công nghiệp Đông Anh sẽ được quyết định ở cách làm hạ tầng, quản trị, lựa chọn nhà đầu tư, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Ông đồng thời nhấn mạnh yêu cầu với nhà đầu tư “không phát triển khu công nghiệp để lấp đầy diện tích đất, mà để lấp đầy công nghệ, lấp đầy chuỗi giá trị và lấp đầy năng lực sản xuất mới”. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu việc thu hút đầu tư thứ cấp phải ưu tiên các dự án công nghệ cao, sử dụng đất và năng lượng hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường....

Theo kế hoạch của Hà Nội, trong năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 6 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 1.400 ha, đồng thời chuẩn bị quy hoạch thêm 10 khu công nghiệp khác với tổng diện tích khoảng 3.455 ha.