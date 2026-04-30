Vinaconex có Tổng giám đốc mới

Vinaconex vừa bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Phạm Thái Dương làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay ông Nguyễn Xuân Đông.

Ông Phạm Thái Dương (phải) cùng Chủ tịch HĐQT Vinaconex Trần Đình Tuấn. Ảnh: VCG.

HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) vừa thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Đông khỏi vị trí Tổng giám đốc kể từ ngày 28/4.

Ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng giám đốc Vinaconex từ cuối năm 2018. Trước đó, An Quý Hưng - doanh nghiệp do ông làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - đã chi 7.400 tỷ đồng để mua gần 58% vốn của Vinaconex từ SCIC.

Khi ông Đông rời "ghế nóng", doanh nghiệp bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Phạm Thái Dương đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thời hạn 5 năm, bắt đầu từ ngày 28/4.

Gần đây, nhân sự cấp cao tại Vinaconex liên tục biến động. Hồi giữa tháng 2, tổng công ty bầu ông Trần Đình Tuấn làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Hữu Tới.

Sau đó, đến đầu tháng 3, cựu Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về đấu thầu.

Trong Đại hội đồng cổ đông vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tới và ông Mậu, đồng thời bầu bổ sung hai nhân sự mới gồm ông Nguyễn Hải Đăng và ông Lê Phùng Hòa cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vinaconex đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 15.423 tỷ đồng , giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 1.037 tỷ đồng , giảm 73% so với mức cao kỷ lục năm trước.