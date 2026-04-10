Doanh nghiệp liên quan Vinaconex thâu tóm 24% vốn Giầy Thượng Đình

Chỉ trong 2 ngày giao dịch ngày 3/4 và 7/4, An Quý Hưng Holding đã mua hơn 1,77 triệu cổ phiếu GTD, nâng sở hữu lên khoảng 24% vốn tại Giầy Thượng Đình.

Giầy Thượng Đình là một trong những thương hiệu nổi tiếng một thời của Việt Nam. Ảnh: GTD.

Ngày 3/4, CTCP An Quý Hưng Holding đã mua vào 1,35 triệu cổ phiếu GTD của CTCP Giầy Thượng Đình, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,94% lên 19,45% và trở thành cổ đông lớn.

4 ngày sau, doanh nghiệp tiếp tục mua vào 423.000 cổ phiếu GTD, đưa tổng lượng nắm giữ lên hơn 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 24% vốn tại công ty này.

Như vậy, chỉ trong ít ngày, An Quý Hưng Holding đã mua tổng cộng hơn 1,77 triệu cổ phiếu GTD.

An Quý Hưng Holding được thành lập vào tháng 10/2025, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng . Trong đó, ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Vinaconex - nắm 79,2% vốn; bà Đỗ Thị Thanh sở hữu 19,2% và ông Nguyễn Xuân Tùng nắm phần còn lại. Doanh nghiệp này đồng thời là công ty mẹ nắm 99,998% vốn Công ty TNHH An Quý Hưng - pháp nhân từng nắm quyền chi phối Pacific Holdings, cổ đông lớn nhất của Vinaconex.

Ở chiều ngược lại, tình hình tài chính của Giầy Thượng Đình ghi nhận nhiều khó khăn. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 66 tỷ đồng , giảm 16% so với năm trước, trong khi lỗ sau thuế gần 39 tỷ đồng . Lỗ lũy kế đến cuối năm lên gần 106 tỷ đồng , đáng chú ý vốn chủ sở hữu đã âm hơn 12,4 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025.

Trước đó, vào cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội đã bán đấu giá thành công toàn bộ gần 6,4 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 69% vốn tại Giầy Thượng Đình. Bên nhận chuyển nhượng là bà Mai Huyền Trang, hiện vẫn là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

Dù hoạt động kinh doanh thua lỗ, Giầy Thượng Đình vẫn đang quản lý khu đất rộng hơn 3,6 ha tại số 277 Nguyễn Trãi (Hà Nội). Theo kế hoạch, khu đất này dự kiến được chuyển đổi thành dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, dịch vụ và trường học, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng , thời gian triển khai đến năm 2030.