Diễn biến mới tại dự án 3.900 tỷ của Vinaconex trên 'đất vàng' Thủ đô

Dự án Capital One đã hoàn thành các hạng mục nền móng chính và đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu phần ngầm, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ hạng mục này trước tháng 9.

Dự án Capital One sau gần 1 năm khởi công. Ảnh: VCG.

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) vừa cập nhật tiến độ triển khai dự án Capital One - tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và khách sạn tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội).

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đến nay, các hạng mục nền móng quan trọng như cọc khoan nhồi và tường vây đã hoàn tất. Hiện công trường đã thi công xong kết cấu đến sàn vành tầng hầm B2 và đang tiếp tục triển khai sàn vành tầng hầm B3 theo phương pháp semi top-down (biện pháp thi công tầng hầm theo hướng kết hợp đào đất và thi công kết cấu từ trên xuống).

Theo kế hoạch, sàn vành semi tầng hầm B3 sẽ hoàn thành vào ngày giữa tháng 4, và toàn bộ kết cấu phần ngầm sẽ hoàn thành trước ngày 31/8. Hiện tại, sản lượng thi công của dự án ước đạt khoảng 200 tỷ đồng .

Vinaconex khởi công dự án Capital One từ tháng 4/2025, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 3.900 tỷ đồng . Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất diện tích hơn 11.700 m2 thuộc Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công (trước sáp nhập là phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Tại phiên họp ĐHĐCĐ năm ngoái, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết cơ cấu sản phẩm của dự án này tương đối giống với dự án Chợ Mơ, kỳ vọng tách sổ theo từng sàn để bán như dự án Chợ Mơ.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng gần 202.000 m2, gồm 4 tầng hầm và khối công trình nổi với 2 tòa tháp cao 30 tầng. Mật độ xây dựng của dự án ở mức 40%, phần lớn diện tích còn lại được dành cho cây xanh, không gian mở và các tiện ích cộng đồng.

Mới đây, Vinaconex cũng đã thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 23/3. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 25/4 tại hội trường tầng 21, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.

Tại đại hội, ban lãnh đạo sẽ trình cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng từng thành viên HĐQT; cũng như báo cáo của Ban Kiểm soát.

Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng khác như lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến năm 2026; cùng chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Vinaconex với các công ty con, công ty liên kết trong cùng hệ thống.

Ngoài ra đại hội cũng sẽ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, đồng thời miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Liên quan đến nhân sự lãnh đạo tại Vinaconex, trước đó doanh nghiệp đã thông báo về việc ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex, bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với cáo buộc đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu.

Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Vinaconex, cũng bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.