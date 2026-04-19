Vinaconex 'phanh gấp' sau năm lãi kỷ lục

Sau năm 2025 lãi kỷ lục, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay giảm hơn 70%, đồng thời kiện toàn lãnh đạo và giữ cổ tức 16%.

Vinaconex lên kế hoạch lợi nhuận giảm tới 70% trong năm 2026. Ảnh: VCG.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 15.423 tỷ đồng , giảm hơn 20% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng , tương ứng mức giảm khoảng 73%.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết kế hoạch sụt giảm mạnh này xuất phát từ áp lực chi phí ngày càng lớn, đặc biệt là giá nguyên vật liệu, nhân công và mức độ cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp. Biên lợi nhuận vì vậy có xu hướng bị thu hẹp, trong khi thị trường chưa thực sự phục hồi đồng đều.

Dù lợi nhuận dự kiến giảm sâu, Vinaconex vẫn duy trì chính sách cổ tức ở mức 16% cho cả năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Động thái này được xem là nỗ lực giữ ổn định kỳ vọng của cổ đông trong bối cảnh kết quả kinh doanh đi xuống.

Một nội dung đáng chú ý khác sẽ được trình đại hội lần này là việc kiện toàn bộ máy quản trị. Theo đó, Vinaconex dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn biến động nhân sự cấp cao. Động thái này được kỳ vọng giúp ổn định hoạt động điều hành và định hình lại chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Về định hướng kinh doanh, Vinaconex cho thấy xu hướng chuyển sang trạng thái thận trọng hơn, ưu tiên kiểm soát rủi ro và đảm bảo hiệu quả thay vì mở rộng mạnh như giai đoạn trước. Điều này phần nào phản ánh bức tranh chung của các doanh nghiệp xây dựng khi phải đối mặt với áp lực chi phí và biên lợi nhuận suy giảm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Vinaconex dự kiến tổ chức vào ngày 25/4 tại Hà Nội.