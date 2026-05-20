Ông Lê Mạnh Cường làm Tổng giám đốc Petrovietnam

Petrovietnam vừa bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức tổng giám đốc. Lãnh đạo mới của tập đoàn năng lượng quốc gia có hơn 30 năm gắn bó với ngành dầu khí.

Tân Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường. Ảnh: PVN.

Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường - Thành viên HĐTV, nguyên Phó tổng giám đốc Petrovietnam - giữ chức tổng giám đốc tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Cường sinh năm 1974 tại Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), có trình độ chuyên môn từ Đại học Hàng hải và Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Ông đã có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí, gắn liền với các đơn vị dịch vụ kỹ thuật và vận hành ngoài khơi.

Từ tháng 6/1995 đến tháng 4/2000, ông Cường làm thủy thủ tại Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC. Sau đó, từ tháng 3/2004, ông công tác tại Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và trải qua nhiều vị trí quản lý trong các lĩnh vực thương mại, kế hoạch sản xuất, phát triển kinh doanh và quản lý dự án.

Trong giai đoạn đến năm 2009, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như Phó trưởng Phòng Thương mại, Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch sản xuất, Phó phòng phụ trách Phòng Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án, trước khi trở thành Trưởng ban Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án.

Từ tháng 8/2009, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PTSC. Trong thời gian này, ông đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty thành viên và liên doanh của PTSC ở nước ngoài như VOFT (Malaysia), PTSC SEA (Singapore), PTSC AP (Singapore), Rong Doi MV 12 (Singapore) và MVOT (Malaysia).

Đến tháng 5/2018, ông được giao giữ chức Tổng giám đốc PTSC. Từ tháng 9/2024 đến ngày 17/5/2026, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Petrovietnam.

Trước đó, ngày 24/4/2026, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Petrovietnam đã tín nhiệm giới thiệu ông Lê Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc tập đoàn - để các cấp có thẩm quyền xem xét kiện toàn chức danh Thành viên HĐTV và Tổng giám đốc Petrovietnam.