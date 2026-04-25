Lãnh đạo Vinaconex nói lý do đầu tư vào Giày Thượng Đình

Vinaconex dự kiến góp khoảng 24% vốn để triển khai dư án chung cư ở Nguyễn Trãi sau thương vụ với Giầy Thượng Đình, kỳ vọng có thể khởi công dự án vào cuối năm nay

Các cổ đông Vinaconex thông qua tất cả tờ trình tại phiên họp sáng 25/4. Ảnh: VCG.

Sáng nay (25/4), Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, thông qua kế hoạch doanh thu 15.423 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.037 tỷ đồng , tương đương 78% và 27% kế hoạch đạt được năm ngoái.

VINACONEX LÊN KẾ HOẠCH LÃI NGHÌN TỶ NĂM 2026 Nguồn: BCTC Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH2026 Doanh thu tỷ đồng 5551 5749 8453 12704 12870 16071 15423 Lãi sau thuế

1690 520 931 396 1108 3865 1037

Mảng xây lắp chỉ "hòa là may"

Tại phiên họp, ban lãnh đạo Vinaconex dành khoảng 1 giờ đồng hồ để trả lời câu hỏi của cổ đông, nội dung xoay quanh các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2025- 2026, kế hoạch đầu tư, kinh doanh bất động sản, xây lắp, đầu tư công và tiến độ một số dự án cụ thể.

Liên quan đến một vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra về sai phạm trong đấu thầu, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết hiện chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro do chưa có kết luận chính thức. Tuy vậy, lãnh đạo công ty nhận định tác động đến kết quả kinh doanh năm 2025 dự kiến chưa lớn, trong khi các ảnh hưởng đáng kể (nếu phát sinh) có thể rơi vào năm 2026. Trên cơ sở đó, kế hoạch năm 2026 sẽ được xây dựng theo hướng thận trọng, với mục tiêu kiểm soát rủi ro và duy trì ổn định hoạt động.

Trước ý kiến của cổ đông cho rằng việc đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2026 có thể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xây lắp, ban lãnh đạo Vinaconex nhìn nhận bối cảnh thực tế khó khăn hơn. Theo doanh nghiệp, không chỉ riêng Vinaconex mà phần lớn nhà thầu xây dựng đều đang chịu áp lực lớn từ việc chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng biến động liên tục. Trong khi đó, cơ chế điều chỉnh giá trong các dự án đầu tư công thường chậm hơn diễn biến thị trường, khiến doanh nghiệp gặp khó trong cân đối chi phí.

Lãnh đạo công ty cho biết nhiều loại vật liệu như dầu, bê tông, cát, đá đều có tình trạng tăng giá theo ngày, thậm chí có thời điểm khan hiếm nguồn cung. Ở khu vực phía Nam, có trường hợp phải vận chuyển vật liệu từ khoảng cách hơn 100 km. Trước tình hình này, doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, trong khi một số dự án khác có thể xem xét giãn tiến độ.

Áp lực tài chính và nhân sự cũng là vấn đề đáng chú ý. Doanh nghiệp vẫn phải duy trì chi phí vận hành công trường, trả lương nhân sự và lãi vay ngân hàng trong bối cảnh biên lợi nhuận xây lắp ngày càng thu hẹp. Lãnh đạo Vinaconex thừa nhận lợi nhuận từ mảng xây lắp trong năm nay không cao, thậm chí “hòa vốn là may”. Thị trường lao động ngành xây dựng cũng cạnh tranh gay gắt khi một số doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao gấp 2-3 lần mặt bằng chung để thu hút nhân lực.

Ban lãnh đạo Vinaconex cũng thông tin tổng giá trị backlog - tức các hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện - trong mảng xây lắp hiện đạt khoảng 16.753 tỷ đồng . Trong đó, các dự án đầu tư công chiếm khoảng 10.900 tỷ đồng , còn lại 5.771 tỷ thuộc các công trình khác.

Trong quý I/2026, Vinaconex đã ký mới 2 hợp đồng quy mô nhỏ, bao gồm một dự án đường liên quan đến khu vực cầu Tứ Liên với giá trị hơn 110 tỷ và một hợp đồng điện thuộc tuyến cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang 50 tỷ đồng . Cả năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu ký mới 4.000- 6.000 tỷ đồng từ các dự án đầu tư công và thêm 2.000- 3.000 tỷ đồng từ các dự án FDI. Lãnh đạo công ty nhấn mạnh hoạt động đấu thầu mang tính cạnh tranh cao và chỉ được công bố khi có kết quả chính thức.

Có thể khởi công chung cư ở Nguyễn Trãi vào cuối năm nay

Thời gian qua, Vinaconex có nhiều động thái cho thấy việc tăng sở hữu tại CTCP Giầy Thượng Đình - doanh nghiệp sở hữu "đất vàng" 277 Nguyễn Trãi. Tại đại hội sáng nay, lãnh đạo Vinaconex khẳng định mong muốn tham gia dự án Giầy Thượng Đình, khu đất được đánh giá có vị trí thuận lợi và đã nằm trong danh sách triển khai theo Nghị quyết 171/2024/QH15, định hướng phát triển thành dự án nhà ở chung cư.

Theo phương án dự kiến, Vinaconex sẽ góp khoảng 24% vốn và hợp tác với các đối tác khác để triển khai. Doanh nghiệp kỳ vọng có thể khởi công dự án vào cuối năm nay. Khu đất này nằm tại khu vực lõi đô thị, gần ga Thanh Xuân của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, với các chỉ tiêu xây dựng tương đối thuận lợi, có thể được phê duyệt quy mô lên tới khoảng 40 tầng, dân số hơn 3.000 người. Ban lãnh đạo đánh giá đây là dự án có tiềm năng mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Ban lãnh đạo cũng cập nhật tiến độ một số dự án trọng điểm. Đối với dự án KĐT Đại lộ Hòa Bình công ty cho biết đã cơ bản hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và đang tiếp tục triển khai các hạng mục phụ trợ như bể bơi, sân thể thao và cảnh quan cây xanh. Dự án đã bắt đầu ghi nhận doanh số bán hàng, đạt trên 200 tỷ đồng . Tuy nhiên, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, tốc độ bán hàng đang chậm lại so với trước. Vinaconex cho biết đang tiếp tục hoàn thiện tiện ích và nâng cấp hạ tầng nhằm thúc đẩy tiêu thụ trong thời gian tới.

Với dự án Chợ Mơ, năm 2025 công ty đã ghi nhận doanh thu khoảng 1.100 tỷ đồng từ việc bán 123 lô. Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục hạch toán phần còn lại khoảng 540 tỷ đồng , trong đó quý I dự kiến ghi nhận 300 tỷ đồng và quý II khoảng 240 tỷ đồng .

Cũng liên quan đến mảng bất động sản, dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City tại Phú Thọ (trước đây là Vĩnh Phúc, khu vực giáp ranh Mê Linh, Hà Nội) đang được Vinaconex hợp tác triển khai cùng Công ty Ống thép Việt Đức. Theo thông tin công bố trước đây, dự án có quy mô khoảng 62 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng , định hướng phát triển thành khu đô thị hiện đại, xanh.

Theo cập nhật của ban lãnh đạo công ty tại phiên họp sáng nay, hiện doanh nghiệp đang đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng tỷ lệ nhà cao tầng, dự kiến phát triển khoảng 20 tòa chung cư. Các sản phẩm căn hộ dự kiến có diện tích từ 65-dưới 90 m2/căn, với mức giá tham khảo khoảng 2,5- 3 tỷ đồng /căn.