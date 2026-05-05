Vinaconex lại có Chủ tịch HĐQT mới

  • Thứ ba, 5/5/2026 17:25 (GMT+7)
Ông Nguyễn Xuân Đông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex thay ông Trần Đình Tuấn, người vừa chính thức đảm nhận vị trí này cách đây 2 tháng.

Ông Nguyễn Xuân Đông nhận nhiệm vụ mới tại Vinaconex. Ảnh: VCG.

Ngày 5/5, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) đã thông qua việc từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Trần Đình Tuấn.

Đáng chú ý, ông Tuấn mới đảm trách vị trí này từ giữa tháng 2, thay ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về đấu thầu.

Doanh nghiệp đồng thời công bố ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 5/5.

Ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng giám đốc Vinaconex từ cuối năm 2018. Trước đó, An Quý Hưng - doanh nghiệp do ông làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - đã chi 7.400 tỷ đồng để mua gần 58% vốn của Vinaconex từ SCIC.

Sinh năm 1966, ông Đông có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, tài chính doanh nghiệp. Theo Vinaconex, ông có những giải pháp quản trị điều hành hiệu quả để duy trì ổn định và phát triển cho tổng công ty này trong 8 năm qua.

Ông Nguyễn Xuân Đông cho biết trên cương vị mới, sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo củng cố nội lực, nâng cao năng lực quản trị và điều hành, giữ vững định hướng phát triển và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương - Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của tổng công ty, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 28/4.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vinaconex đặt mục tiêu doanh thu 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức cao kỷ lục của cùng kỳ.

