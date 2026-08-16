11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới vừa 'bỏ túi' hơn 120 tỷ USD

Tình hình chiến sự căng thẳng đã có lúc kéo giá dầu vượt 100 USD/thùng. Diễn biến này giúp các tập đoàn dầu mỏ kiếm hơn 120 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026.

Trong quý II/2026, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới, trong đó có Shell, Chevron, TotalEnergies và Equinor, ghi nhận tổng lợi nhuận đạt 121 tỷ USD , theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI.

Lợi nhuận tăng vọt

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy giá dầu Brent bình quân trong quý đạt 103,28 USD /thùng, tức nhỉnh hơn 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá dầu liên tục tăng trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như đình trệ trong nhiều tháng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu.

Theo phân tích của AGBI, tổng lợi nhuận mà các tập đoàn đạt được năm nay cao hơn 85% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương mức tăng thêm 56 tỷ USD .

Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận của các tập đoàn dầu mỏ không kéo theo mức tăng tương ứng về cổ tức, bao gồm cả các khoản chi trả một lần, hay mua lại cổ phiếu - một phương thức có lợi về thuế để hoàn tiền cho cổ đông.

Đơn cử, tập đoàn Mỹ ExxonMobil ghi nhận lợi nhuận tăng hơn gấp đôi trong quý II, nhưng chỉ trả cổ tức 1,03 USD /cổ phiếu trong quý, tăng nhẹ so với mức 0,99 USD /cổ phiếu cùng kỳ năm 2025.

Tập đoàn quốc doanh Saudi Aramco của Arab Saudi tăng cổ tức 3,5% lên 22 tỷ USD .

Trong khi đó, Eni của Italy và Repsol của Tây Ban Nha công bố các chương trình mua lại cổ phiếu lớn hơn, song mức tăng bình quân của toàn ngành vẫn khá khiêm tốn nếu so với mức tăng lợi nhuận.

Các chuyên gia cho rằng việc các doanh nghiệp không phân phối thêm lượng tiền mặt đáng kể cho nhà đầu tư cho thấy họ không muốn đưa ra những cam kết dài hạn dựa trên mức lợi nhuận được thúc đẩy bởi xung đột.

Ông Hamza Dweik, Trưởng bộ phận giao dịch khu vực Trung Đông và Bắc Phi tại Saxo Bank, nhận định thông điệp chính từ mùa công bố kết quả kinh doanh này là các tập đoàn dầu mỏ lớn đang ưu tiên định hướng chiến lược dài hạn thay vì gia tăng lợi ích ngắn hạn cho cổ đông.

"Dù tổng lợi nhuận của các tập đoàn năng lượng quốc tế lớn tăng mạnh so với cùng kỳ, phần lớn doanh nghiệp không đáp lại bằng mức tăng tương ứng về cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu", ông nói thêm.

Trong khi đó, ông Tiago Lacerda, chuyên gia tại công ty môi giới trực tuyến Axi, cho biết hội đồng quản trị của các tập đoàn từng trải qua những đợt suy thoái năm 2015 và 2020 đang coi đây là một cơ hội gia tăng tiền mặt, thay vì một tín hiệu cho thấy đà tăng trưởng sẽ duy trì.

Thông qua cách phân bổ vốn thay vì những tuyên bố bằng lời, các ban lãnh đạo đang phát đi tín hiệu rằng họ coi đợt tăng giá hiện nay là hệ quả của xung đột và diễn biến này chỉ mang tính tạm thời.

Eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2.

Thống kê cho thấy giá dầu Brent bình quân đạt 117,29 USD /thùng trong tháng 4 và 107,14 USD /thùng trong tháng 5, trước khi giảm xuống 85,4 USD /thùng trong tháng 6 khi kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Tuy nhiên, AGBI nhấn mạnh giá dầu sẽ không bao giờ chạm mức 200 USD /thùng như một số chuyên gia từng dự báo, một phần do Trung Quốc cắt giảm nhập khẩu và sử dụng lượng dầu dự trữ. Dù vậy trên thực tế, giá dầu vẫn tiếp tục biến động mạnh khi thị trường phản ứng trước những diễn biến căng thẳng địa chính trị lúc hạ nhiệt, lúc leo thang.

Các tập đoàn dầu mỏ thận trọng khi đầu tư

Một số doanh nghiệp đã sử dụng nguồn tiền kiếm được trong quý II/2026 để củng cố tình hình tài chính thay vì tiếp tục đầu tư vào vùng Vịnh. Trong đó, Chevron đã cắt giảm 8,4 tỷ USD nợ trong vòng 3 tháng.

Tập đoàn dầu khí Chevron dùng khoản tiền kiếm được trong quý II/2026 để trả nợ. Ảnh minh họa: Reuters.

Ông Lacerda phân tích bảng cân đối tài chính lành mạnh hơn không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ tự động tăng đầu tư. Trong chu kỳ hiện tại, nguồn lực tài chính này đang đóng vai trò như một khoản bảo hiểm trước nguy cơ xuất hiện đợt suy thoái tiếp theo.

Ông Vijay Valecha, Giám đốc Đầu tư tại Century Financial, cho rằng việc các doanh nghiệp kỳ vọng xung đột sẽ dần ổn định khiến khả năng xuất hiện một làn sóng đầu tư quy mô lớn vào các quốc gia vùng Vịnh trở nên thấp hơn.

"Khoản lợi nhuận đột biến trong quý này chưa chuyển thành những cam kết đầu tư lớn hơn tại vùng Vịnh, bởi phần lớn đà tăng lợi nhuận đến từ chiến tranh", ông nói thêm.

Hiện, phần lớn lượng tiền mặt tăng thêm đang được các tập đoàn sử dụng để trả nợ và duy trì mức chi trả cho cổ đông ổn định.

Theo Valecha, các tập đoàn dầu mỏ quốc tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục tham gia với tư cách đối tác trong những dự án đã triển khai, thay vì ngay lập tức thực hiện các khoản đầu tư mới quy mô lớn.

Ông dẫn trường hợp UAE đang tìm cách gia tăng sản lượng dầu khí, đồng thời mở rộng ngành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và lọc hóa dầu, qua đó tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp quốc tế tham gia.