Iraq bất ngờ giảm mạnh giá dầu thô

Tàu chở dầu đang neo đậu tại một trong các cảng dầu ngoài khơi phía Nam của Iraq, gần Basra. Ảnh: Reuters.
Iraq đang chào bán các lô dầu thô Basrah giao tháng 5 cho khách hàng mua theo hợp đồng dài hạn với mức chiết khấu sâu, trong bối cảnh rủi ro vận chuyển gia tăng tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Theo thông báo ngày 3/5 của công ty tiếp thị dầu quốc gia SOMO mà Reuters tiếp cận, loại dầu chủ lực Basrah Medium được chào bán với mức giảm giá lần lượt 33,4 USD/thùng và 26 USD/thùng so với giá bán chính thức (OSP) tháng 5, áp dụng cho các lô hàng bốc trong hai giai đoạn từ ngày 1/5 đến 10/5 và từ 11/5 đến hết tháng.
Cùng với đó, dầu Basrah Heavy giao tháng 5 cũng được chào bán với mức chiết khấu 30 USD/thùng so với OSP cùng kỳ.
Các lô hàng được bán theo điều kiện giao hàng lên tàu (FOB) tại cảng dầu Basrah hoặc phao neo đơn điểm (Single Point Moorings), đều nằm trong phạm vi eo biển Hormuz. Theo SOMO, mức giá OSP sẽ được xác định dựa trên điểm đến cuối cùng của lô hàng.
Động thái giảm giá mạnh cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với xuất khẩu dầu của Iraq, khi eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng của nguồn cung năng lượng toàn cầu, bị ảnh hưởng bởi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, làm gia tăng rủi ro cho các hoạt động vận tải biển.
Dữ liệu từ Kpler cho thấy trong năm 2025, Iraq xuất khẩu trung bình khoảng 3,33 triệu thùng dầu mỗi ngày, phần lớn sản lượng được vận chuyển sang thị trường châu Á.
Tuy nhiên, trong tháng 4 vừa qua, hoạt động xuất khẩu ghi nhận dấu hiệu đình trệ rõ rệt khi chỉ có hai tàu thực hiện bốc hàng tại cảng Basrah. Trong đó, một tàu đã đi qua eo biển Hormuz, tàu còn lại vẫn chưa thể rời khu vực, theo Kpler.
