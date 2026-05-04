Bộ trưởng Công Thương: Nguồn cung xăng dầu và điện được bảo đảm

Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định nguồn cung xăng dầu và điện sẽ được bảo đảm, không để xảy ra gián đoạn.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại phiên họp chiều nay (ngày 4/5). Ảnh: VGP.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Việt Nam đã vượt qua "tháng thử lửa" của quý II với kết quả tích cực.

Ông khẳng định nguồn cung xăng dầu và điện được bảo đảm, sẽ không để xảy ra gián đoạn.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Công Thương, một trong những điểm đáng chú ý là năng lực dự trữ xăng dầu đã được cải thiện rõ rệt, tạo dư địa chủ động hơn trong điều hành. Từ mức dự trữ thương mại còn hạn chế trước đây, hiện nay quy mô dự trữ đã được nâng lên đáng kể, góp phần củng cố vững chắc khả năng ứng phó và tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng trước các biến động từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, hệ thống sản xuất trong nước cũng được vận hành ổn định. Các nhà máy lọc dầu được tổ chức phân luồng hoạt động hợp lý, bảo đảm duy trì công suất cao, góp phần giữ vững nguồn cung trong nước.

Song song với xăng dầu, nguồn điện cũng được bảo đảm. Tổng sản lượng điện tháng 4 đạt khoảng 30 tỷ kWh, tương đương hơn 1 tỷ kWh/ngày. Phụ tải cực đại tăng lên khoảng 52.000 MW, tăng 12% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng tăng gần 7%. Đáng chú ý, trong dịp lễ 30/4-1/5, hệ thống điện vận hành an toàn tuyệt đối, không xảy ra sự cố.

Dù đạt kết quả tích cực, Bộ trưởng Công Thương cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức phía trước. Biến động tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, trong khi nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo Bộ trưởng, sản lượng dầu của khối OPEC hiện đã giảm khoảng 7,7 triệu thùng/ngày do hạn chế xuất khẩu. Điều này khiến thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong nước, nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng nhanh theo đà phục hồi kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu năm tăng 9,2%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 9,9%, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng. Riêng ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%. Đáng chú ý, ngành khai khoáng đã đảo chiều từ mức giảm 4,6% cùng kỳ năm trước sang tăng 4%.

Để bảo đảm an ninh năng lượng, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ tăng cường chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là UBND các tỉnh, trong việc quản lý và triển khai các dự án năng lượng.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kiểm soát danh mục đầu tư, bảo đảm các dự án trong lĩnh vực năng lượng được triển khai đúng quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt.

Song song, Bộ kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt và ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó là hoàn thiện các quy định chi tiết và cơ chế hướng dẫn triển khai các nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực này.

Bộ cũng đề xuất cho phép điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn, trên cơ sở áp dụng các quy định của Luật Quy hoạch, nhằm kịp thời cập nhật và đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế của hệ thống điện.