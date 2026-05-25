Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua, khi thị trường trở nên lạc quan về việc Mỹ và Iran đang tiến rất gần đến một thỏa thuận hòa bình.

Trong phiên giao dịch ngày 24/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent và dầu WTI đồng loạt giảm mạnh. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 24/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent có lúc giảm tới 5,7%, xuống còn 97,64 USD /thùng, trong khi giá dầu WTI tại Mỹ giảm 4,2% xuống dưới 92 USD /thùng.

Tương tự, hợp đồng dầu Brent giảm 4,71 USD (-4,55%), xuống còn 98,8 USD /thùng. Còn hợp đồng dầu WTI giảm 4,57 USD (-4,73%) xuống quanh 92 USD /thùng.

Dầu Brent đã ghi nhận phiên giảm thứ 4 trong 5 phiên gần nhất, qua đó đưa hợp đồng tương lai xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua. Trên thị trường năng lượng, giá khí tự nhiên chuẩn của châu Âu cũng có lúc giảm tới 6,3%.

Hôm 23/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Iran đã đàm phán "gần như hoàn tất" về một bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình, trong đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra xung đột, tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, theo Reuters.

Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng về một số vấn đề khó khăn. Ông Trump thông báo đã chỉ đạo các đại diện Mỹ không nên vội vàng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.

Ông Saul Kavonic, chuyên gia phân tích tại MST Marquee, cho rằng dù thỏa thuận hòa bình và việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn đi kèm nhiều điều kiện, thị trường giờ đây đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực đầu tiên. Điều này có thể giúp giá dầu hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Hoạt động vận chuyển qua eo biển hiện vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với trước khi xảy ra xung đột, dù đã có một số tàu đi qua thành công. Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp, mới đây, một siêu tàu chở dầu vận chuyển dầu thô của Iraq tới Trung Quốc đã rời Vịnh Ba Tư và vượt qua tuyến phong tỏa của Mỹ. Ngoài ra, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang vận chuyển hàng cho Ấn Độ cũng đã rời khỏi khu vực.

Trong khi đó, hãng thông tin Tasnim đưa tin Iran tuyên bố rằng 33 tàu, bao gồm tàu chở dầu và tàu container, đã đi qua eo biển Hormuz sau khi được Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cấp phép.

Dù vậy, chính quyền của ông Trump khẳng định rằng bất kỳ hệ thống thu phí nào đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đều không thể được chấp nhận.