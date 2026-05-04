Giá dầu thô tiếp tục giảm

Giá dầu thô giảm khi thị trường đánh giá tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải cứu các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Trong phiên giao dịch ngày 3/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 0,19% xuống 108 USD /thùng, thậm chí có thời điểm rớt mạnh xuống quanh 105 USD /thùng (-2,6%). Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,35% xuống còn 107,7 USD /thùng.

Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ cũng giảm 0,25% xuống 101,6 USD /thùng và trong phiên có thời điểm rớt mạnh gần 2,5% xuống dưới 100 USD /thùng. Còn hợp đồng tương lai dầu WTI cũng giảm 0,57% xuống 101,31 USD /thùng.

Dù liên tiếp sụt giảm, giá dầu thô vẫn duy trì trên 100 USD /thùng khi Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu đạt được thỏa thuận hòa bình và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. "Các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ khi cả hai bên đều không nhượng bộ các 'lằn ranh đỏ' của mình", các nhà phân tích của ANZ cho biết.

Đáng chú ý, mới đây trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chính quyền của ông đã thông báo Mỹ sẽ hướng dẫn tàu của các nước rời khỏi những vùng nước bị hạn chế một cách an toàn, theo Reuters.

Chiến dịch này được đặt tên là "Dự án Tự do", chủ yếu sẽ tập trung vào việc đưa các tàu dân sự treo cờ của những quốc gia không liên quan đến xung đột rời khỏi tuyến đường thủy, để họ có thể tự do và tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi. Chiến dịch dự kiến bắt đầu vào ngày 4/5 (giờ địa phương), theo CNBC.

Những ngày qua, ông Trump đặt ưu tiên đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, trong khi Iran đề xuất tạm gác vấn đề hạt nhân cho đến khi chiến tranh kết thúc và hai bên đồng ý dỡ bỏ các lệnh phong tỏa vận tải tại Vịnh.

Cùng ngày, OPEC+ (Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác) cho biết họ sẽ nâng mục tiêu sản lượng dầu thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6 đối với 7 thành viên, đánh dấu tháng tăng thứ 3 liên tiếp.

Mức tăng này tương tự như thỏa thuận trong tháng 5, nhưng không bao gồm phần của UAE, quốc gia đã rời OPEC vào ngày 1/5. Tuy nhiên, mức tăng sản lượng này phần lớn chỉ mang tính kế hoạch, do cuộc xung đột với Iran vẫn tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz.