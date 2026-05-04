Chứng khoán sẽ tăng sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5?

Dù áp lực rung lắc ngắn hạn vẫn hiện hữu sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 4, các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index có thể tiếp tục tích lũy và hướng lên vùng 1.900 điểm.

Các công ty chứng khoán cho biết xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ. Ảnh: Phương Lâm.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức trở lại giao dịch trong phiên 4/5.

Do trùng với kỳ nghỉ lễ kéo dài, thị trường tuần trước chỉ giao dịch trong 2 phiên 28 và 29/4. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, VN-Index quay đầu điều chỉnh sau nhịp hồi phục tích cực trước đó, khi áp lực chốt lời gia tăng rõ nét tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung ở các mã bất động sản và ngân hàng.

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index tạm dừng tại 1.854,1 điểm, gần như đi ngang so với tuần trước đó, cho thấy trạng thái giằng co và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi bước vào giai đoạn giao dịch mới.

Áp lực vẫn hiện hữu

Các công ty chứng khoán nhìn chung duy trì quan điểm thận trọng nhưng chưa quá bi quan về diễn biến ngắn hạn khi VN-Index đang trong giai đoạn tích lũy và kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc tuần trước với cây nến đỏ đi kèm thanh khoản gia tăng, cho thấy phe bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật phản ánh đà tăng đang chững lại và chỉ số có xu hướng chuyển sang trạng thái tích lũy đi ngang quanh vùng kháng cự tại đỉnh cũ 1.920 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo tiếp tục suy yếu, qua đó cho thấy khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp. Dù vậy, chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật khi lùi về vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.800-1.820 điểm, tương ứng các đáy gần nhất.

VCBS cho biết VN-Index đã ghi nhận phiên giảm 21 điểm tuần trước. Trong bối cảnh hiện tại, nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu cổ phiếu nắm giữ chạm các ngưỡng cắt lỗ hoặc chốt lời. Đồng thời, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để theo dõi những cổ phiếu vẫn giữ vững vùng hỗ trợ, chờ cơ hội giải ngân khi chỉ số cân bằng trở lại.

Một số nhóm ngành đáng chú ý theo VCBS gồm dầu khí, bất động sản và đầu tư công.

VN-Index được giao dịch thận trọng sau giai đoạn tăng nhanh trước đó. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta nhận định VN-Index tiếp tục dao động quanh đường MA5 với thanh khoản thấp. Diễn biến này củng cố kịch bản chỉ số bước vào giai đoạn tích lũy trước khi nối lại xu hướng tăng trong tuần này.

Yuanta cho rằng VN-Index hiện vận động trong sóng 4 của nhịp tăng bắt đầu từ vùng 1.583 điểm và đang chuẩn bị bước sang sóng 5. Vùng mục tiêu cho nhịp tăng này được xác định quanh 1.900-1.920 điểm.

Về nhóm ngành, công ty này lưu ý nhà đầu tư có thể quan sát nhóm dầu khí khi các cổ phiếu này có khả năng hồi phục trong tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia tại Yuanta cũng nhấn mạnh nhịp hồi phục chủ yếu mang tính chất ngắn hạn theo xu hướng T+.

Với chiến lược dưới 1 tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu hiện có và hạn chế mua mới tại những nhịp tăng mạnh của thị trường. Đồng thời, cần theo dõi phản ứng giá của VN-Index tại vùng 1.900-1.920 điểm để cân nhắc cơ cấu lại danh mục đã tích lũy trước đó.

Với tầm nhìn dài hơn, Yuanta cho rằng tuần giao dịch rút ngắn vừa qua chưa phản ánh đầy đủ trạng thái cung - cầu trên đồ thị tuần. Dù chỉ số nhiều khả năng tiếp tục tăng điểm trong tuần này, việc VN-Index đang áp sát vùng kháng cự kỹ thuật 1.900 điểm khiến thị trường chưa phù hợp để mở mới các vị thế trung hạn. Vì vậy, nhà đầu tư trung hạn nên tiếp tục đứng ngoài quan sát thay vì giải ngân mới.

Tín hiệu xuất hiện

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Vietcap, dựa trên các tín hiệu kỹ thuật hiện tại, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục hướng lên kiểm định vùng 1.900-1.920 điểm trong các phiên tới.

Ở chiều ngược lại, khả năng chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1.840 điểm và kéo dài nhịp điều chỉnh về vùng 1.800 điểm được đánh giá ở mức thấp, chưa gia tăng so với diễn biến của phiên 29/4.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) thì cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường vẫn chưa bị phá vỡ và VN-Index nhiều khả năng sớm lấy lại động lực để tiếp tục đi lên. Trong kịch bản tích cực, chỉ số được kỳ vọng hướng tới vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 1.900 điểm.

Tuy nhiên, ACBS cũng cảnh báo đây là vùng cản mang tính then chốt, nơi áp lực bán có thể gia tăng đáng kể, khiến thị trường đối mặt với nguy cơ rung lắc hoặc điều chỉnh trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định VN-Index đã phát đi tín hiệu cảnh báo ngắn hạn, cho thấy áp lực phân phối đang xuất hiện tại vùng giá cao.

Theo TPS, dù chỉ số vẫn duy trì trên các đường trung bình động, phản ứng hồi phục gần đây chủ yếu mang tính kỹ thuật và chưa đủ mạnh để xác nhận sự quay trở lại của dòng tiền dẫn dắt.

Trong bối cảnh VN-Index đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh 1.850-1.900 điểm trong khi lực cầu vẫn tỏ ra thận trọng, khả năng bứt phá chưa được đánh giá cao. Thay vào đó, trạng thái giằng co và rung lắc nhiều khả năng tiếp tục chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Dù phần lớn chỉ báo kỹ thuật vẫn đang duy trì trạng thái tương đối tích cực, việc dòng tiền có dấu hiệu rút ra nhẹ cho thấy xu hướng tăng đang chững lại, qua đó làm gia tăng rủi ro đảo chiều giảm trong ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, TPS khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng và ưu tiên quản trị rủi ro.