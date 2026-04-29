Chứng khoán giảm mạnh trước kì nghỉ lễ

  • Thứ tư, 29/4/2026 16:44 (GMT+7)
Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM, đã khiến VN-Index mất hơn 21 điểm trong phiên 29/4. Chỉ riêng hai mã này đã lấy đi hơn 28 điểm của chỉ số.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên điều chỉnh mạnh trong ngày 29/4, chấm dứt chuỗi hưng phấn kéo dài trước đó. Đáng chú ý, tương tự các phiên tăng điểm gần đây khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc "họ Vin" đóng vai trò lực kéo chủ đạo, nhịp giảm sâu hôm nay cũng phần lớn xuất phát từ áp lực chốt lời mạnh tại nhóm cổ phiếu này.

Ngay từ đầu phiên, sắc đỏ đã nhanh chóng lan rộng khi lực bán gia tăng mạnh tại các mã trụ như VIC và VHM. Diễn biến tiêu cực kéo dài xuyên suốt phiên khiến VN-Index gần như không có cơ hội hồi phục về vùng tham chiếu, bất chấp nỗ lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu lớn ở các nhóm ngân hàng, dầu khí và công nghệ.

Thanh khoản thị trường không có nhiều biến động so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng tâm lý thận trọng đã gia tăng rõ nét. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 22.600 tỷ đồng.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm (-1,2%) xuống còn 1.854,1 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index vẫn giữ được sắc xanh khi tăng 1,22 điểm (+0,5%) lên 250,66 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,19 điểm (-0,2%) xuống 127,49 điểm.

Độ rộng thị trường cho thấy trạng thái phân hóa khá rõ khi toàn thị trường ghi nhận 376 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần), 861 mã giữ tham chiếu và 322 mã giảm (gồm 5 mã giảm sàn).

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện trong rổ VN30. Nhóm này ghi nhận 13 mã tăng, 6 mã đứng giá và 11 mã giảm, song chỉ số đại diện vẫn mất hơn 18 điểm, lùi về 2.022 điểm do sức nặng từ một số cổ phiếu trụ.

VN-Index bị chi phối bởi cổ phiếu "họ Vin". Ảnh: TradingView.

Tâm điểm kéo lùi thị trường là bộ đôi VIC và VHM. Cổ phiếu VIC giảm mạnh 5,1%, trong khi VHM mất 3,3%. Chỉ riêng 2 mã này đã lấy đi hơn 28 điểm của VN-Index, cho thấy mức độ chi phối rất lớn của nhóm Vingroup đối với diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, áp lực điều chỉnh còn đến từ hàng loạt bluechip khác như TCB (-2,2%), VPB (-1,9%), MCH (-1,8%), SAB (-2,1%), TCX (-1%), STB (-0,9%) và MSN (-0,8%), khiến nỗ lực hồi phục của chỉ số trở nên bất thành.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. LPB (+3,7%), GAS (+2,3%), VRE (+4,9%), GVR (+2,1%), VPL (+1,7%), FPT (+1,5%), DCM (+5,8%), CTG (+0,4%), BSR (+0,9%) và LGC (+6,8%). Tuy nhiên, lực đỡ từ các cổ phiếu này chưa đủ để bù đắp áp lực bán mạnh từ nhóm dẫn dắt.

Một yếu tố khác tạo thêm sức ép lên thị trường là động thái rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mạnh tại VIC với giá trị bán ròng 401 tỷ đồng, tiếp đến là PC1 (232 tỷ đồng) và VHM (146 tỷ đồng).

Chủ hãng Bia Sài Gòn chi 5 tỷ/ngày để quảng cáo

Riêng khoản chi cho quảng cáo và khuyến mãi đã ngốn của Sabeco gần 450 tỷ đồng trong quý I, tương đương mức chi 5 tỷ đồng mỗi ngày.

36:2153 hôm qua

Vingroup trở thành tập đoàn lớn thứ 4 Đông Nam Á

Cổ phiếu VIC leo lên vùng đỉnh mới quanh 225.000 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa Vingroup vượt 1,7 triệu tỷ đồng và đưa quy mô doanh nghiệp này vươn lên vị trí thứ 4 Đông Nam Á.

17:15 28/4/2026

Có một 'ngân hàng ngầm' bên trong Thế Giới Di Động

Không chỉ bứt phá ở mảng bán lẻ, Thế Giới Di Động đang cho thấy vai trò ngày càng lớn của mảng tài chính khi hoạt động này đóng góp hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận mỗi quý.

15:53 27/4/2026

Minh Khánh

cổ phiếu Vingroup Đạm Cà Mau vingroup chứng khoán vic

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Di lam dip 30/4-1/5 co the duoc nhan luong gap 5 lan hinh anh

Đi làm dịp 30/4-1/5 có thể được nhận lương gấp 5 lần

3 giờ trước 19:43 30/4/2026



Dịp lễ 30/4-1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ 30/4 đến hết ngày 3/5). Trong trường hợp người lao động đi làm dịp lễ có thể nhận mức thu nhập lên tới 490% lương ngày thường.

Phoi canh 'sieu' cang Can Gio 5 ty USD hinh anh

Phối cảnh 'siêu' cảng Cần Giờ 5 tỷ USD

4 giờ trước 18:56 30/4/2026



Theo liên danh nhà đầu tư, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ tạo ra lợi thế quy mô chưa từng có cho hệ thống cảng biển TP.HCM.

