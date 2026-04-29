Chủ hãng Bia Sài Gòn chi 5 tỷ/ngày để quảng cáo

Riêng khoản chi cho quảng cáo và khuyến mãi đã ngốn của Sabeco gần 450 tỷ đồng trong quý I, tương đương mức chi 5 tỷ đồng mỗi ngày.

Sabeco chi gần 450 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo, khuyến mãi trong quý I. Ảnh: SAB.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.457 tỷ đồng , tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp giảm mạnh 85%, xuống còn 14 tỷ đồng . Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 13% lên 900 tỷ, trong đó riêng chi phí quảng cáo và khuyến mãi chiếm gần một nửa, khoảng 450 tỷ đồng - tương đương mỗi ngày Sabeco phải chi 5 tỷ cho hoạt động quảng bá sản phẩm.

Khấu trừ các khoản chi phí, Sabeco báo lãi sau thuế hơn 1.245 tỷ đồng , tăng 56% so với quý I/2025.

Lý giải về kết quả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong quý đầu năm, Sabeco cho biết doanh thu thuần tăng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện do yếu tố thời điểm Tết Nguyên đán dịch chuyển (Tết năm 2025 rơi vào cuối tháng 1, trong khi Tết năm 2026 diễn ra vào giữa tháng 2), đồng thời được hỗ trợ bởi tác động từ đợt điều chỉnh giá bán có hiệu lực từ tháng 7/2025.

LỢI NHUẬN QUÝ I/2026 CỦA SABECO TĂNG GẤP RƯỠI KQKD hàng quý của Sabeco; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 5811 6804 6437 6837 6457 Lợi nhuận sau thuế

800 1251 1404 1119 1245

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt nhờ doanh thu bán hàng cao hơn; trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là malt và gạo, ở mức thuận lợi; cùng với đó là chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính giảm; thu nhập tài chính cải thiện, qua đó bù đắp cho mức gia tăng của chi phí bán hàng.

Năm 2026, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu thuần 28.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.937 tỷ. Như vậy, sau quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Sabeco đạt 30.874 tỷ đồng , giảm 5% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt gần 19.816 tỷ đồng , chiếm tới 64% tổng tài sản. Lượng tiền nhàn rỗi lớn tiếp tục mang về cho doanh nghiệp 260 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng chỉ trong quý đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả giảm mạnh 30%, xuống còn hơn 6.670 tỷ đồng , chủ yếu do Sabeco đã hoàn tất chi trả gần 2.600 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông. Bên cạnh đó, dư nợ vay ngắn hạn cũng thu hẹp gần một nửa, còn khoảng 140 tỷ đồng .