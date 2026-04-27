Người Việt Nam tiêu 1.600 tỷ/ngày trên Shopee, TikTok Shop, Lazada

Trong 3 tháng đầu năm, doanh số 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki tăng gần 47% lên 148.600 tỷ đồng, tương đương 1.650 tỷ đồng/ngày.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, thị trường thương mại điện tử trên 4 sàn lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026.

So với cùng kỳ năm trước, doanh số 4 sàn này tăng gần 47% lên 148.600 tỷ đồng , tương đương 1.650 tỷ mỗi ngày. Trong khi đó, sản lượng tăng gần 20% lên 1,138 triệu sản phẩm. Số lượng gian hàng phát sinh đơn đạt khoảng 490.900 shop, tăng nhẹ 4%, cho thấy quy mô người bán vẫn tiếp tục mở rộng.

Xét theo từng tháng, doanh số cả 3 tháng đầu năm đều vượt cùng kỳ 2025 nhưng diễn biến có sự phân hóa rõ rệt do yếu tố mùa vụ.

Theo đó, tháng 1 ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 45%, phản ánh nhu cầu mua sắm tăng cao trước Tết Nguyên đán. Sang tháng 2, tốc độ tăng trưởng chững lại, chỉ còn 5% khi thị trường bước vào giai đoạn nghỉ lễ và hậu Tết. Đến tháng 3, doanh số phục hồi với mức tăng 11%, cho thấy nhịp tiêu dùng dần ổn định trở lại.

Về quy mô nhà bán, số lượng shop có phát sinh đơn hàng trong quý I không chỉ tăng so với cùng kỳ năm trước mà còn cao hơn cả quý IV/2025, cho thấy TMĐT vẫn là kênh kinh doanh hấp dẫn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quy định về thuế, phí sàn, định danh người bán và tiêu chuẩn vận hành ngày càng siết chặt, việc gia tăng số lượng nhà bán không đồng nghĩa với việc mức độ cạnh tranh giảm bớt.

Về cơ cấu ngành hàng, 3 lĩnh vực dẫn đầu doanh số trong quý I/2026 gồm Làm đẹp với 24.427 tỷ, Thời trang nữ đạt 20.953 tỷ và Nhà cửa - Đời sống đạt 18.246 tỷ đồng .

Đáng chú ý, nhóm thời trang là động lực tăng trưởng nổi bật, trong đó Thời trang nam ghi nhận mức tăng mạnh nhất với doanh số tăng 151% và sản lượng tăng 99%. Tiếp theo là Phụ kiện thời trang với mức tăng 93% về doanh số, trong khi Thời trang nữ tăng 75%.

Ngược lại, ngành Sức khỏe ghi nhận sự sụt giảm nhẹ cả về doanh số (-3%) và sản lượng (-7%), phần nào phản ánh tác động từ việc siết chặt quản lý chất lượng, quảng cáo và nguồn gốc sản phẩm trong nhóm hàng nhạy cảm.

Xét theo phân khúc giá, nhóm sản phẩm 100.000-200.000 đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 25% tổng doanh số, tiếp theo là nhóm dưới 100.000 đồng (21%) và nhóm 200.000-350.000 đồng (hơn 17%). So với cùng kỳ, các phân khúc trung và cận cao cấp ghi nhận xu hướng mở rộng thị phần, trong khi nhóm trên 1 triệu đồng thu hẹp từ 17,2% xuống còn 15,8%.

Bước sang quý II/2026, thị trường được dự báo có diễn biến trái chiều giữa doanh số và sản lượng. Cụ thể, tổng doanh số ước đạt khoảng 142.200 tỷ đồng , giảm 4% so với quý I, trong khi sản lượng dự kiến đạt khoảng 1,153 triệu sản phẩm, tăng nhẹ hơn 1%. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng về lượng vẫn duy trì, nhưng giá trị đơn hàng trung bình có xu hướng giảm trong ngắn hạn.