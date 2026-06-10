Cổ phiếu bất động sản 'dậy sóng', VN-Index vượt 1.800 điểm

Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng vọt phiên 10/6 kéo VN-Index tăng hơn 10 điểm, chính thức trở lại mốc 1.800 điểm sau nhịp điều chỉnh sau trước đó.

VN-Index hồi phục nhưng thanh khoản tiếp tục ở vùng thấp nhất nhiều tháng. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên hồi phục nhẹ trong ngày 10/6. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ, khiến đà tăng của các chỉ số chủ yếu dựa vào lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index liên tục rung lắc quanh mốc tham chiếu khi bên mua và bên bán giằng co quyết liệt. Sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thanh khoản duy trì ở mức thấp, trong khi độ rộng thị trường chưa thực sự nghiêng hẳn về phía tích cực.

Phải sau hơn một giờ giao dịch, lực cầu tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt mới dần cải thiện. Các mã ngân hàng, bất động sản cùng nhóm xây dựng - đầu tư công đồng loạt tăng giá, tạo lực đẩy giúp VN-Index lấy lại sắc xanh và duy trì đà tăng cho đến cuối phiên.

Dù vậy, thanh khoản tiếp tục là điểm đáng lo ngại. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 15.000 tỷ đồng , tiếp tục nằm trong vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang đứng ngoài quan sát thay vì tham gia mạnh vào thị trường, bất chấp mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh đáng kể trong thời gian qua.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,66 điểm (+0,6%) lên 1.803,71 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 4,59 điểm (-1,5%) xuống 301,15 điểm còn UPCoM-Index tăng 0,54 điểm (+0,4%) lên 125,67 điểm.

Xét về độ rộng, thị trường có phần nghiêng về phía tích cực với 387 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần), 866 mã giữ tham chiếu và 298 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

VN-Index trở lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi ghi nhận 22 mã tăng giá, 5 mã giảm và 3 mã đứng tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng hơn 9 điểm, lên 1.958 điểm.

Động lực chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh đến từ các cổ phiếu đầu ngành thuộc nhiều nhóm lĩnh vực quan trọng như ngân hàng và bất động sản. Tiêu biểu có BID (+1%), VIC (+0,4%), GVR (+1,8%), VHM (+0,3%), NVL (tăng trần), VJC (+1,7%), VCB (+0,3%), VPB (+0,6%), VNM (+1%) và LPB (+1%).

Chỉ số chính hôm nay cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu bất động sản. Ngoài Vingroup, Vinhomes tăng điểm, NVL tăng trần, thị trường hôm nay cũng ghi nhận loạt cổ phiếu bất động sản tăng mạnh như NLG (+3,68%); PDR (+2,01%); DIG (+2,79%); CEO (+3,38%); hay HDG (+1,45%).

Cổ phiếu NLG của Nam Long hôm nay ghi nhận phiên bật tăng mạnh, diễn ra trong bối cảnh nhà phát triển bất động sản này sắp chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến là 15/6, ngày thanh toán dự kiến là 30/6.

Với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Long dự kiến chi khoảng 243 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt khá đều đặn kể từ ngày niêm yết.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số mã lớn nhưng mức độ ảnh hưởng không quá đáng kể. STB giảm 1,4% và là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên. Theo sau là BVH (-2,2%), MSN (-0,7%), PLX (-1,1%), GMD (-0,5%), KDC (-0,5%), BSR (-0,4%), VCK (-0,2%), SHB (-0,1%) và VPL (-0,2%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm chưa tích cực khi quy mô mua và bán đều suy giảm đáng kể so với các phiên trước. Dù vậy, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 500 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu tài chính và chứng khoán. Trong đó, MBB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 83 tỷ đồng , tiếp theo là VPB (- 73 tỷ đồng ), SSI (- 47 tỷ đồng ).

Ở chiều mua ròng, VJC tiếp tục là tâm điểm khi được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân khoảng 43 tỷ đồng . Ngoài ra, dòng vốn ngoại cũng ghi nhận mua ròng tại CII (+ 38 tỷ đồng ), MWG (+ 30 tỷ đồng ).