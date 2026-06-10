Một nhóm doanh nghiệp đang quản lý hơn 1,15 triệu tỷ đồng tài sản

Theo số liệu thống kê, thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện có 86 doanh nghiệp tham gia với tổng tài sản hơn 1,15 triệu tỷ đồng, doanh thu phí năm gần nhất đạt trên 237.000 tỷ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Ảnh: IAV.

Ngày 10/6, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025, đồng thời phát động mùa giải mới cho năm 2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm ghi nhận các tác phẩm báo chí phản ánh hoạt động của ngành bảo hiểm, được tổ chức trong bối cảnh thị trường vừa trải qua nhiều xáo động về chính sách lẫn thiên tai.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong năm 2025, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 237.200 tỷ đồng , tăng 4% so với năm 2024. Đây là dấu hiệu phục hồi rõ hơn sau khi năm 2024 chứng kiến mức doanh thu 227.398 tỷ đồng , giảm 0,3% so với năm 2023. Chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2025 ước đạt 91.845 tỷ đồng , tăng 13,5%.

Về quy mô, hiện có 86 doanh nghiệp tham gia thị trường bảo hiểm tại Việt Nam với tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt hơn 1,15 triệu tỷ đồng .

Giai đoạn 2023-2025 được đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng niềm tin với kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance), khiến doanh thu bảo hiểm nhân thọ liên tiếp giảm mạnh tới 12,5% năm 2023 và tiếp tục giảm 5,5% vào năm 2024. Đây cũng là giai đoạn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bắt đầu được tái cấu trúc từ ngày 1/7/2025, cùng nhiều đợt thiên tai lớn đặt thêm áp lực lên năng lực bồi thường của các doanh nghiệp.

Chính bối cảnh đó tạo ra khối lượng lớn đề tài cho báo chí. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch IAV, Trưởng ban Tổ chức cho biết mùa giải 2025 đã thu hút 1.050 tác phẩm từ khắp các loại hình báo chí. Qua các vòng sơ loại, 79 tác phẩm được đề cử vào chung khảo, nổi bật với nhiều sản phẩm long-form, phóng sự điều tra và loạt bài chuyên sâu.

Năm nay, ban giám khảo do nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, làm Trưởng ban quyết định không trao Giải Đặc biệt năm nay. Bù lại, ban giám khảo quyết định tăng từ 3 lên 4 Giải A so với cơ cấu ban đầu.

Ban tổ chức cũng trao 4 Giải B, 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích với các chủ đề trải rộng từ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe đến ứng dụng AI trong ngành bảo hiểm.

Tại sự kiện, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng thư ký IAV cũng chính thức phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026. Các tác phẩm đủ điều kiện dự thi là những bài được đăng tải hoặc phát sóng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Tác giả có thể gửi bài dự thi qua email giaibaochivebaohiem@gmail.com hoặc gửi trực tiếp bản in, bản ghi đến Văn phòng Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.