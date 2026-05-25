Techcom Life đã áp sát Manulife và AIA

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục lao dốc, Techcom Life bất ngờ tăng tốc lọt nhóm dẫn đầu doanh thu khai thác mới, áp sát các "ông lớn" như Manulife, AIA.

Một cây giao dịch tự động của Techcom Life. Ảnh: Techcom Life.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục ghi nhận nhiều biến động trong 4 tháng đầu năm 2026 khi số lượng hợp đồng khai thác mới và doanh thu toàn ngành đều suy giảm. Tuy nhiên, giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuộc khối ngân hàng đã gây chú ý khi vươn lên nhóm dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, đạt quy mô ngang ngửa các “ông lớn” vốn ngoại như AIA và Manulife.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 4, toàn thị trường ghi nhận 348.010 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới (sản phẩm chính), giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 56%, song giảm 24% so với cùng kỳ. Trong đó, bảo hiểm liên kết chung chiếm 46% (-28%); bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm 10% (+3%).

Bên cạnh đó, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 34% (-17%); bảo hiểm hỗn hợp chiếm 6% (+8%). Nhóm sản phẩm còn lại như bảo hiểm sức khỏe, hưu trí và trọn đời chỉ chiếm 4% (-73%).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn ngành ước đạt 6.653 tỷ đồng , giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đầu thị trường vẫn là Bảo Việt Nhân thọ với 1.445 tỷ đồng doanh thu khai thác mới. Xếp sau là Dai-ichi Life với 703 tỷ đồng .

Đáng chú ý, Techcom Life - doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuộc hệ sinh thái ngân hàng Techcombank - đã vươn lên nhóm dẫn đầu với doanh thu khai thác mới đạt khoảng 570 tỷ đồng . Mức doanh thu này đưa doanh nghiệp tiến sát nhóm các công ty bảo hiểm ngoại doanh thu lớn như AIA ( 662 tỷ đồng ) và Manulife ( 629 tỷ đồng ).

Techcom Life được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 16/7 năm ngoái. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng , trong đó Techcombank góp 80%, tương đương 1.040 tỷ đồng , các cổ đông còn lại là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Hiện ông Chung Bá Phương giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Techcom Life. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại tòa C5 D’Capitale (119 Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Trước đó, Techcombank đã dự báo từ năm thứ ba Techcom Life sẽ thu hồi vốn và ghi nhận lợi nhuận ròng 605 tỷ đồng . Sau 5 năm, con số này có thể đạt 1.195 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận 23,4%.

Techcom Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động theo quy định pháp luật. Từ tháng 12/2025, các sản phẩm bảo hiểm của Techcom Life đã được phân phối tại một số chi nhánh Techcombank ở TP.HCM và Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường trong 4 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 43.398 tỷ đồng , giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 55,6%, tiếp theo là bảo hiểm liên kết đơn vị (15,8%), bảo hiểm hỗn hợp (12,6%) và sản phẩm bán kèm (14,1%).

Tính đến cuối tháng 4, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực còn khoảng 11,14 triệu hợp đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm liên kết chung vẫn là dòng sản phẩm chủ lực, chiếm gần 58% tổng số hợp đồng đang lưu hành.

Dù thị trường tăng trưởng chậm lại, hoạt động chi trả quyền lợi bảo hiểm vẫn tăng mạnh. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả khoảng 21.738 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm trong 4 tháng đầu năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025.