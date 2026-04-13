Các ‘ông lớn’ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ làm ăn ra sao?

Các đơn vị kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đã có doanh thu giảm trong năm 2025, tuy nhiên mức lợi nhuận lại trồi sụt với mức độ khác nhau.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025. Theo đó, doanh nghiệp này có tổng tài sản đạt hơn 80.435 tỷ đồng , tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 17.457 tỷ đồng , giảm 6% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế của Dai-ichi Việt Nam cũng chỉ còn ở mức hơn 2.173 tỷ đồng , giảm gần 19% so với năm ngoái (hơn 2.670 tỷ đồng ). Sở dĩ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp giảm mạnh là do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.

Tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm cho chủ hợp đồng trong năm 2025 của Dai-ichi Việt Nam là hơn 1.446 tỷ đồng , tăng 5,6% so với năm ngoái.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ có doanh thu giảm trong năm 2025. Ảnh: Đ.V.

Manulife Việt Nam cũng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với tổng tài sản đạt hơn 156.000 tỷ đồng , tăng hơn 13% so với năm trước. Tổng doanh thu năm 2025 của Manulife Việt Nam đạt hơn 28.000 tỷ đồng , giảm 5% so với năm ngoái. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh từ hơn 17.000 tỷ đồng trong năm 2024, còn hơn 15.600 tỷ đồng (giảm 8%).

Lợi nhuận trước thuế của Manulife Việt Nam cũng giảm khá sâu, đạt 3.545 tỷ đồng , giảm 16% so với năm trước. Trong năm 2025, doanh nghiệp này đã chi trả hơn 9.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 15% so với năm ngoái, với gần 420.000 hồ sơ được xử lý.

Prudential Việt Nam cũng đã công bố báo cáo tài chính năm 2025 với tổng tài sản đạt gần 199.000 tỷ đồng . Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 19.600 tỷ đồng , giảm gần 16% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.900 tỷ đồng , tăng gần 48%.

Sở dĩ Prudential Việt Nam có doanh thu giảm nhưng lợi nhuận trước thuế tăng mạnh là nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng và tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm. Trong đó, chi phí bán hàng giảm khá sâu, từ gần 3.500 tỷ đồng trong năm 2024, giảm xuống chỉ còn hơn 1.800 tỷ đồng trong năm 2025.

Tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Prudential Việt Nam đạt gần 16.500 tỷ đồng , tăng 15,3% so với năm ngoái.

FWD Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với tổng tài sản đạt gần 2.500 tỷ đồng . Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 99,5 tỷ đồng , giảm hơn 25% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt gần 83 tỷ đồng , tăng khoảng 46%.

Lợi nhuận tăng trong bối cảnh doanh thu giảm chủ yếu do doanh nghiệp cắt giảm mạnh chi phí. Trong đó, chi phí quản lý và chi phí bán hàng đều giảm đáng kể. Tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2025 đạt hơn 97 tỷ đồng , giảm gần 24% so với năm trước.

Theo Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm hiện có 85 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó có 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 32 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 ước đạt hơn 237.200 tỷ đồng , tăng 3,96% so với năm 2024, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu ước đạt hơn 88.400 tỷ đồng , các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu ước đạt gần 148.800 tỷ đồng .

Nhiều người chưa hiểu rõ về bảo hiểm

Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đánh giá bảo hiểm nhân thọ vẫn là sản phẩm được người dân rất quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người dân tham gia bảo hiểm vẫn nhưng chưa rõ mình đang mua gì, thậm chí một bộ phận người dân vẫn cho rằng, bảo hiểm là sản phẩm đầu tư sinh lời cao.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News tại chương trình "FWD Đầu tư đón đầu", ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, bảo hiểm nhân thọ đã hình thành hơn 400 năm, với chức năng ban đầu là bảo vệ rủi ro tử vong, sau đó mở rộng dần sang thương tật, bệnh tật và chăm sóc y tế.

Sự phát triển này kéo theo việc xuất hiện các sản phẩm mới, trong đó có bảo hiểm liên kết đầu tư là một mô hình kết hợp giữa "bảo vệ" và "đầu tư" nhằm tận dụng nguồn vốn và năng lực quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm để gia tăng giá trị cho khách hàng.

Tuy nhiên, theo ông Trung Dũng, chính đặc tính “2 trong 1” này lại là nguyên nhân khiến thị trường phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí là hiểu lầm.

“Trong sản phẩm này luôn tồn tại song song hai phần là bảo vệ rủi ro và đầu tư thông qua các quỹ. Nhưng nhiều người lại chỉ nhìn vào yếu tố đầu tư”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh, lợi nhuận đầu tư có thể đạt 20-30%/năm, khiến không ít tư vấn viên nhấn mạnh yếu tố sinh lời để thu hút khách hàng, trong khi chưa giải thích đầy đủ bản chất bảo hiểm.

Cùng với đó, tâm lý phổ biến của người dân là đầu tư thì phải có lãi, thậm chí kỳ vọng mức sinh lời cao trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi thị trường biến động, kết quả không như mong đợi dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực, cho rằng sản phẩm không hiệu quả.