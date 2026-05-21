Liên kết ngân hàng - bảo hiểm từ tăng trưởng quy mô sang chất lượng

Bancassurance (liên kết ngân hàng - bảo hiểm) tiếp tục là kênh phân phối quan trọng, nhưng vai trò đang dịch chuyển từ mở rộng độ phủ sang nâng cao chất lượng tư vấn, trải nghiệm.

Theo báo cáo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2025 ước đạt 237.211 tỷ đồng , tăng 3,96% so với năm trước; trong đó bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 148.786 tỷ đồng , chiếm 62,7% tổng doanh thu toàn ngành. Dù ghi nhận tín hiệu phục hồi, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc, khi tăng trưởng ngày càng gắn với chất lượng tư vấn, tính phù hợp của sản phẩm và niềm tin dài hạn từ khách hàng.

Tiếp tục giữ vai trò trong giai đoạn tái cấu trúc

Trong nhiều năm, bancassurance là một trong những động lực giúp bảo hiểm nhân thọ tiếp cận sâu hơn với khách hàng đại chúng. Sự quan tâm ngày càng lớn của các ngân hàng đối với lĩnh vực bảo hiểm cũng cho thấy tiềm năng dài hạn của mô hình kết hợp này. Lợi thế của kênh đến từ mạng lưới rộng, tần suất giao dịch thường xuyên và khả năng kết nối bảo hiểm với nhu cầu tài chính quen thuộc như gửi tiết kiệm, vay vốn, tích lũy, chăm sóc sức khỏe hay bảo vệ thu nhập cho gia đình.

Tuy nhiên, trong chu kỳ mới của thị trường, khi người tiêu dùng thận trọng hơn, kênh ngân hàng - bảo hiểm cần chứng minh giá trị bằng tư vấn đúng nhu cầu, minh bạch về quyền lợi và đồng hành sau khi hợp đồng được ký kết. Đây cũng là lý do kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm trong giai đoạn này cần được nhìn không chỉ qua doanh thu khai thác mới, mà còn ở khả năng tái tục, chi trả quyền lợi và chất lượng phục vụ khách hàng.

Năm 2025, BIDV MetLife ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm hơn 2.137 tỷ đồng , tăng 29,9% so với năm trước. Trong đó, doanh thu phí khai thác mới đạt hơn 917 tỷ đồng , tăng 83,5%, còn doanh thu phí tái tục đạt hơn 1.220 tỷ đồng , tăng 6,6%. Tính đến cuối năm, doanh nghiệp phục vụ hơn 118.000 khách hàng trên toàn quốc thông qua 1.103 chi nhánh và phòng giao dịch của BIDV, cùng hơn 9.300 nhân sự được cấp phép tư vấn bảo hiểm.

Cũng trong năm 2025, BIDV MetLife chi trả hơn 121 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 22.000 trường hợp, góp phần khẳng định vai trò bảo vệ thực chất của bảo hiểm nhân thọ trước rủi ro trong cuộc sống. Kết quả này cho thấy nền tảng của kênh bancassurance không chỉ nằm ở khả năng mở rộng tiếp cận, mà còn trong năng lực duy trì quan hệ với khách hàng và thực hiện cam kết bảo vệ trong dài hạn.

Định hướng tăng trưởng có chọn lọc, lấy niềm tin làm gốc

Năm 2026, BIDV MetLife định hướng phát triển kênh bancassurance theo tinh thần “Deep roots, wide reach” - xây nền tảng vững chắc từ chất lượng tư vấn, kỷ luật vận hành và chăm sóc khách hàng, từ đó mở rộng tăng trưởng theo hướng bền vững hơn. Cách tiếp cận này phản ánh sự dịch chuyển từ tư duy tăng trưởng theo quy mô sang có chọn lọc, trong đó mỗi điểm chạm với khách hàng cần tạo ra giá trị thực chất hơn cho kế hoạch tài chính dài hạn.

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Giám đốc kênh Banca, đại diện BIDV MetLife, cho biết: “Trong giai đoạn mới, tăng trưởng của kênh bancassurance không chỉ đến từ việc mở rộng độ phủ, mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin qua từng tương tác với khách hàng. BIDV MetLife đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng tư vấn, cá nhân hóa giải pháp và đồng hành lâu dài sau bán, để bảo hiểm thực sự trở thành một phần trong kế hoạch tài chính bền vững của khách hàng”.

Theo định hướng kinh doanh bancassurance năm 2026, BIDV MetLife tập trung vào 3 trụ cột chính: Khác biệt hóa trải nghiệm theo từng phân khúc, nâng cao chất lượng nhằm cải thiện tỷ lệ duy trì hợp đồng, tăng trưởng có chọn lọc để kiến tạo nền tảng bền vững. Thay vì tiếp cận khách hàng bằng thông điệp chung, doanh nghiệp định hướng xây dựng hành trình riêng cho từng phân khúc, đóng gói giải pháp theo nhu cầu cụ thể và nâng cao tiêu chuẩn tư vấn từ khâu xác định khách hàng phù hợp.

Với khách hàng gửi tiền hoặc giao dịch thường xuyên tại quầy, bảo hiểm có thể được tiếp cận như giải pháp kết hợp giữa tích lũy và bảo vệ. Với khách hàng vay vốn là trụ cột tài chính của gia đình, bảo hiểm đóng vai trò như lớp bảo vệ trước rủi ro có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và ổn định cuộc sống. Với khách hàng cao cấp hoặc doanh nghiệp, bảo hiểm có thể mở rộng sang chăm sóc sức khỏe, hoạch định tài sản, bảo vệ nhân sự chủ chốt và xây dựng chính sách phúc lợi linh hoạt.

Bước vào chu kỳ mới, với nền tảng hợp tác BIDV, mạng lưới phân phối rộng và định hướng phát triển theo phân khúc, BIDV MetLife có cơ sở để tiếp tục củng cố kênh bancassurance theo hướng bền vững hơn, lấy chất lượng tư vấn, trải nghiệm khách hàng và khả năng đồng hành lâu dài làm trọng tâm.