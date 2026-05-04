Rủi ro của giá vàng

Các tổ chức lớn như CPM Group đã đưa ra khuyến nghị bán ngắn hạn với vàng về vùng giá 4.500 USD/ounce, đồng thời cảnh báo về một đợt sụt giảm lớn hơn có thể kéo dài trong 4 tháng tới.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần trước trong sắc đỏ khi lo ngại về lạm phát dai dẳng và tín hiệu cứng rắn từ Fed. Ảnh: Reuters.

Thị trường vàng thế giới đã khép lại một tuần ảm đạm dù đã có nỗ lực phục hồi vào cuối tuần. Tính chung trong tuần vừa qua, giá kim loại quý thế giới ghi nhận mức giảm gần 2% chủ yếu do chịu áp lực từ chi phí năng lượng tăng cao và lộ trình lãi suất của Mỹ.

Giá vàng giảm gần 2% một tuần

Mở đầu tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.686 USD /ounce, sau đó có thời điểm tăng vọt lên sát mốc 4.730 USD /ounce. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi thị trường chứng kiến áp lực bán tháo trên diện rộng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự cộng hưởng của giá dầu thô leo thang và đồng USD mạnh lên. Lạm phát năng lượng "nóng" trở lại đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, đồng thời củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Điều này trực tiếp làm giảm sức hấp dẫn của một tài sản không sinh lời như vàng, đẩy giá rơi thẳng về vùng 4.560 USD /ounce vào giữa tuần.

Giá vàng thế giới sau đó xác lập đáy tuần ở mức 4.510 USD /ounce, trước khi phục hồi tích cực về vùng 4.650 USD /ounce. Trong các phiên cuối tuần, giá kim quý có thời điểm bị bán giảm về vùng 4.560 USD /ounce nhưng sau đó đã được mua mạnh trở lại, kéo giá lên vùng 4.600 USD , trước khi đóng cửa tuần ở mức 4.613 USD /ounce.

Theo cuộc khảo sát giá vàng tuần mới của Kitco News với 16 nhà phân tích tại Phố Wall, có tới 8 chuyên gia (chiếm 50%) tin rằng giá sẽ phục hồi trong tuần này. Ngược lại, có 5 người (chiếm 31%) dự báo giá sẽ tiếp tục giảm và 3 nhà phân tích còn lại dự đoán thị trường sẽ đi ngang để tích lũy.

Các nhà đầu tư cá nhân cũng thể hiện sự đồng thuận. Trong số 79 phiếu được ghi nhận thì có 36 người (chiếm 46%) kỳ vọng giá tăng, 24 người (chiếm 30%) dự đoán giá giảm và 24% tin rằng kim loại quý này sẽ biến động trong biên độ hẹp.

DỰ BÁO TRIỂN VỌNG CỦA GIÁ VÀNG TUẦN NÀY Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 50 19 31 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

46 30 24

Sau một tuần bị chi phối bởi các thông điệp từ ngân hàng trung ương, tâm điểm của thị trường tuần này sẽ chuyển sang các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ như chỉ số PMI dịch vụ của ISM sẽ được công bố vào thứ Ba. Các nhà giao dịch đang chờ đợi xem liệu lĩnh vực dịch vụ có suy yếu sau số liệu sản xuất ảm đạm vừa qua hay không. Trong ngày, thị trường cũng sẽ đón nhận dữ liệu về cơ hội việc làm (JOLTS) và doanh số bán nhà mới.

Ngoài ra, báo cáo việc làm của ADP; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần; bảng lương phi nông nghiệp tháng 4... cũng sẽ là những dữ liệu tiền đề quan trọng, giúp thị trường dự đoán sớm về sức mạnh của thị trường lao động.

Kịch bản giá vàng từ điểm "nóng" Trung Đông

Đánh giá triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn, dưới góc nhìn kỹ thuật, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex nhận định thị trường dường như đang chuẩn bị tâm thế để kiểm tra lại mức 4.495 USD /ounce, ngưỡng thoái lui tương đương một nửa mức tăng trưởng đạt được từ tháng 3.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Alex Kuptsikevich từ FxPro cảnh báo về một dấu hiệu bất thường khi vàng giảm giá ngay cả khi đồng USD suy yếu. Thông thường, hai tài sản này biến động ngược chiều, nhưng hiện tại vàng đã bốc hơi 8% so với đỉnh tháng 4, trong khi chỉ số Dollar Index chỉ giảm 2,5%. Đây được xem là tín hiệu chốt lời diện rộng sau chu kỳ tăng trưởng dài hạn. Kuptsikevich dự báo vàng có thể rơi xuống vùng 4.400 USD /ounce ngay trong tuần này.

Ông Adam Button, Chiến lược gia trưởng tại Forexlive.com, thì mang đến một góc nhìn vĩ mô hơn khi phân tích về sự dịch chuyển thái độ của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Theo ông, thế giới đang bước vào một giai đoạn mà mọi quốc gia đều trở nên "diều hâu" hơn.

Đáng chú ý, ông Button nhấn mạnh vào những thách thức mà tân Chủ tịch Fed sẽ phải đối mặt dưới thời chính quyền ông Trump. Các chính sách về thuế quan, kích thích tài chính quy mô lớn và cuộc chạy đua AI đều có thể làm gia tăng lạm phát.

Đối với vấn đề địa chính trị, thị trường đang đứng trước hai kịch bản trái ngược. Ông Adam Button lạc quan cho rằng một đề xuất hòa bình mới từ Iran có thể sớm chấm dứt xung đột.

“Nếu chiến tranh kết thúc, vàng có thể bứt phá lên mức 5.000 USD /ounce chỉ trong vài tuần nhờ sự ổn định của dòng vốn. Nếu xung đột kéo dài, các thị trường mới nổi có thể buộc phải bán tháo dự trữ vàng để thanh toán chi phí năng lượng và hàng hóa nhập khẩu, gây áp lực giảm giá sâu”, vị chuyên gia này đưa dự báo.

Hiện tại, các tổ chức lớn như CPM Group đã đưa ra khuyến nghị bán ngắn hạn với giá mục tiêu 4.500 USD /ounce, đồng thời cảnh báo về một đợt sụt giảm lớn hơn có thể kéo dài trong 4 tháng tới.