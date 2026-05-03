Công ty quản lý mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam lãi cao kỷ lục

Lợi nhuận của Tổng công ty Khoáng sản TKV tăng vọt trong quý I/2026 nhờ hưởng lợi từ đà tăng của các kim loại quý như vàng và bạc.

Tổng công ty Khoáng sản TKV - Vimico (HNX: KSV) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của tổng công ty. Theo đó lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty báo đạt 1.120 tỷ đồng , tăng vọt tới 177% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ đóng góp tới 98%.

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX, doanh nghiệp lý giải lợi nhuận tăng vọt trong quý đầu năm chủ yếu nhờ được hưởng lợi từ giá bán bình quân của các sản phẩm kinh doanh chính (vàng, bạc, kẽm, đồng...) trong giai đoạn này tăng mạnh so với cùng kỳ của năm ngoái.

Cụ thể, giá bán đồng tấm đạt 341,7 triệu đồng/tấn, tăng 104 triệu đồng/tấn; giá bán vàng đạt hơn 4 tỷ đồng /kg, tăng gần 1,9 tỷ đồng /kg; giá bán bạc đạt 61,7 triệu đồng/kg, tăng 41,3 triệu đồng/kg; giá bán tinh quặng manhetit đạt 1,8 triệu đồng/tấn, tăng 170.000 đồng/tấn; và giá bán kẽm thỏi đạt 86,2 triệu đồng/tấn, tăng 12,2 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất cũng thể hiện khoản doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là điểm sáng khi đạt hơn 5.233 tỷ đồng , tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu tài chính đạt hơn 5 tỷ đồng , tăng gấp 5 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, các khoản chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều được tiết giảm lần lượt 31% và 13% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp có tăng nhẹ 7% lên hơn 151 tỷ đồng .

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận ròng của Vimico đạt 897 tỷ đồng , tăng trưởng tới 186% so với cùng kỳ năm ngoái, thiết lập mức lợi nhuận cao nhất theo quý kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.841 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.042 tỷ đồng . Như vậy sau quý kinh doanh đầu năm, Vimico đã hoàn thành được 38% mục tiêu doanh thu và 55% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Vimico đạt 11.903 tỷ đồng , tăng 21% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 6.361 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3.445 tỷ đồng .

LỢI NHUẬN QUÝ I CỦA KHOÁNG SẢN TKV QUA CÁC NĂM Nguồn: BCTC DN. Nhãn Quý I/2016 Quý I/2017 Quý I/2018 Quý I/2019 Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022 Quý I/2023 Quý I/2024 Quý I/2025 Quý I/2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng -10 75 96 2 28 159 239 109 95 405 1120

Vimico thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), là doanh nghiệp hàng đầu trong nước về khai thác, tuyển luyện, gia công, chế biến khoáng sản kim loại màu và kim loại quý. Hiện Vimico cũng đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Trước đó, doanh nghiệp này trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 119%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 11.900 đồng. Tổng giá trị chi trả cho đợt cổ tức này lên tới 2.380 tỷ đồng . Bước sang năm 2026, tỷ lệ chi trả cổ tức được đề xuất ở mức tối thiểu 15%.

Hiện Vimico cũng đang thiết lập lộ trình tái cơ cấu các công ty con theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả vận hành. Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại 3 đơn vị trụ cột bao gồm CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và CTCP Gang thép Cao Bằng. Doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh thoái vốn hoặc chấm dứt hoạt động tại các đơn vị kém hiệu quả.

Công ty cũng lên kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại CTCP Đất hiếm Lai Châu - Vimico cho công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.