Vietcombank vẫn quá khác biệt

Với kết quả lãi trước thuế quý I đạt 11.803 tỷ đồng, tăng chưa tới 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng Vietcombank vẫn tiếp tục đứng trên đỉnh lợi nhuận ngành ngân hàng.

Mỗi nhân viên làm việc tại Vietcombank trong quý I/2026 có thu nhập gần 50 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: VCB.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, trong đó ghi nhận khoản lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 11.803 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khoản lợi nhuận của ngân hàng mẹ đóng góp tới gần 98%, tức mang về 11.520 tỷ.

Để có khoản lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng khả quan, trong kỳ, các khoản thu nhập lãi thuần, lãi từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn mua cổ phần của Vietcombank đều ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số.

Ở chiều ngược lại, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 18%; mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ hơn 7 tỷ đồng so với mức lãi hơn 36 tỷ của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí hoạt động của ngân hàng cũng tăng mạnh 24%, tiêu tốn 6.884 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong quý kinh doanh đầu tiên của năm 2026, Vietcombank đã mạnh tay chi trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tới 2.493 tỷ đồng . Mức trích lập này tăng tới 232% so với cùng kỳ năm liền trước.

Sau khi trừ đi thuế doanh nghiệp, lãi ròng của ngân hàng đạt hơn 9.462 tỷ đồng , cũng tăng trưởng 9% so với quý I/2025.

VIETCOMBANK LẠI LẬP KỶ LỤC LỢI NHUẬN QUÝ I

Nhãn I/2016 I/2017 I/2018 I/2019 I/2020 I/2021 I/2022 I/2023 I/2024 I/2025 I/2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 2299 2737 4359 5878 5223 8631 9950 11221 10718 10860 11803

Tại ngày 31/3, tổng tài sản Vietcombank đạt khoảng 2,55 triệu tỷ đồng , tăng 5% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 1,75 triệu tỷ (+6%). Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt khoảng 1,68 triệu tỷ (+0,6%).

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng vào khoảng 10.868 tỷ đồng (+12%), kéo tỷ lệ nợ xấu tăng lên 0,62% từ mức 0,58% của đầu năm. Dù vậy, đây vẫn là tỷ lệ nợ xấu thuộc hàng thấp nhất thị trường hiện nay.

Kết thúc quý I, Vietcombank có 23.448 nhân viên, giảm ròng 9 người so với hồi đầu năm. Chi phí cho nhân viên trong kỳ (gồm lương và phụ cấp) là 3.407 tỷ đồng . Như vậy bình quân mỗi nhân viên nhận lương và phụ cấp khoảng 145 triệu đồng/người/quý; tương đương khoảng 48 triệu đồng/tháng/người.