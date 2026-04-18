Cuộc đua mới của các ngân hàng

Loạt "ông lớn" Vietcombank, VietinBank, HDBank, MB... lập ngân hàng con, pháp nhân tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC), mở ra cuộc đua mới nhằm giành lợi thế hút dòng vốn toàn cầu.

Nhiều nhà băng rục rịch mở pháp nhân, ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi Việt Nam tăng tốc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC), loạt ngân hàng thương mại đồng loạt lên kế hoạch lập pháp nhân, ngân hàng con tại đây. Không chỉ là bước mở rộng địa bàn, VIFC được xem là "sân chơi mới" buộc các nhà băng tái định vị chiến lược, nâng cấp năng lực để tham gia sâu hơn vào cuộc đua tài chính khu vực và toàn cầu.

Làn sóng "đổ bộ" vào VIFC

Việc hình thành VIFC đang dần chuyển từ định hướng chính sách sang giai đoạn chuẩn bị cụ thể. Hàng loạt ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, MB, TPBank, SHB... đã lên kế hoạch tham gia thông qua việc thành lập pháp nhân hoặc ngân hàng con hoạt động trong VIFC.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sắp tới, Vietcombank dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại VIFC. Theo định hướng, ngân hàng con này sẽ giúp Vietcombank tận dụng cơ chế thử nghiệm chính sách linh hoạt, đồng thời tiếp cận các chuẩn mực quốc tế cao hơn về quản trị, sản phẩm và quản lý rủi ro.

Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank nhấn mạnh VIFC không chỉ là không gian tài chính mới mà còn gắn với đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, qua đó tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao vai trò trong mạng lưới tài chính khu vực.

Tương tự, VietinBank cũng đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai hoạt động tại VIFC. Nhà băng này cho biết đang bám sát tiến độ xây dựng khung pháp lý và chờ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Chiến lược của VietinBank tại VIFC không chỉ dừng ở hoạt động ngân hàng truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực tài chính mới. Trong mảng fintech, ngân hàng định hướng hợp tác với các startup trong hệ sinh thái của cổ đông chiến lược MUFG (Nhật Bản), tập trung vào thanh toán, cho vay và bảo hiểm trong giai đoạn thí điểm 2026-2027.

Ở lĩnh vực tài sản số, VietinBank xác định vai trò trung gian thanh toán, đã ký biên bản ghi nhớ với đối tác nhằm quản lý dòng tiền pháp định và phát triển sản phẩm đồng thương hiệu cho nhà đầu tư, sẵn sàng triển khai khi được cấp phép.

Không đứng ngoài xu hướng, HDBank đã lấy ý kiến cổ đông về chủ trương thành lập ngân hàng con hoạt động tại IFC. Trước đó, ngân hàng này đã cam kết đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng (VIFC-DN), như một phần trong chiến lược phát triển tài chính xanh và kết nối dòng vốn quốc tế.

Cùng với đó, Ngân hàng số Vikki - tiền thân là Đông Á Bank, nay là công ty con của HDBank - cũng là một trong những đơn vị sớm tham gia VIFC-DN.

Hai ngân hàng thuộc hệ sinh thái tài chính của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là HDBank và Ngân hàng số Vikki đều muốn tham gia VIFC. Ảnh: HDB.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NamABank cũng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn trong nước tại VIFC. Theo lãnh đạo ngân hàng, đây là bước đi nhằm triển khai chiến lược dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế. Trước đó, NamABank đã trở thành nhà đầu tư chiến lược của VIFC-HCM.

Trong danh sách 13 thành viên sáng lập và nhà đầu tư chiến lược của VIFC-HCM công bố hồi tháng 2 cũng có sự góp mặt của nhiều ngân hàng như MB, TPBank, SHB. Trong khi đó, ngân hàng nước ngoài UOB cho biết đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và xây dựng trụ sở tại khu vực VIFC.

Ngân hàng được gì khi vào VIFC?

Nhiều chuyên gia đánh giá VIFC sẽ mở ra nhiều dư địa phát triển mới cho hệ thống ngân hàng thương mại. Chia sẻ về vấn đề này, ông Bùi Hải Dương - Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ NamABank cho rằng ngân hàng sẽ là cầu nối quan trọng giữa dòng vốn quốc tế và nền kinh tế trong nước.

Thông qua VIFC, ngân hàng có thể tiếp cận nguồn vốn đa dạng với chi phí và kỳ hạn phù hợp hơn, từ đó phân bổ vào các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng, năng lượng, logistics hay công nghiệp chế biến - chế tạo và đổi mới sáng tạo.

So với dòng vốn đầu tư trực tiếp hoặc vốn ngân sách, dòng vốn qua ngân hàng có lợi thế về tốc độ, tính linh hoạt và khả năng mở rộng quy mô. Điều này giúp nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế.

Bên cạnh đó, VIFC tạo điều kiện để ngân hàng triển khai hệ sinh thái dịch vụ tài chính theo chuỗi, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp. Từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp chế biến và thương mại, ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp như tài trợ thương mại, bao thanh toán, tín dụng chuỗi cung ứng hay bảo hiểm rủi ro giá hàng hóa, qua đó gia tăng giá trị toàn chuỗi.

Một lợi ích đáng chú ý khác là khả năng xây dựng hệ sinh thái đầu tư trọn gói cho nhà đầu tư quốc tế. Các ngân hàng Việt Nam có cơ hội trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ từ tư vấn pháp lý, thẩm định dự án đến quản lý dòng tiền, lưu ký và phòng ngừa rủi ro. Khi đó, VIFC không chỉ là nơi thu hút vốn mà còn là nền tảng phân bổ vốn hiệu quả.

Đặc biệt, cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) được kỳ vọng trở thành "chìa khóa" thúc đẩy đổi mới. Trong môi trường này, ngân hàng có thể thử nghiệm các ứng dụng blockchain trong thanh toán xuyên biên giới, tài trợ thương mại hay quản lý tài sản bảo đảm. Đồng thời, sandbox cũng mở ra không gian thử nghiệm cho tiền số và tài sản số dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.

Mô hình hợp tác giữa ngân hàng và fintech cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Ngân hàng đóng vai trò cung cấp vốn, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp lý, trong khi fintech mang lại công nghệ và trải nghiệm người dùng. VIFC trở thành nơi hai bên cùng thử nghiệm và hoàn thiện mô hình hợp tác theo chuẩn mực quốc tế.

Tuy nhiên, ông Dương cho rằng để phát huy vai trò của hệ thống ngân hàng trong VIFC cần có sự đồng hành chặt chẽ từ phía Nhà nước. Việc xây dựng khuôn khổ chính sách ưu đãi có chọn lọc, thu hút các tập đoàn tài chính quốc tế có cam kết dài hạn là yếu tố then chốt.

Các chính sách này không chỉ dừng ở ưu đãi thuế mà cần mở rộng sang cơ chế tiếp cận thị trường, ưu tiên cấp phép và tạo điều kiện để các định chế quốc tế tham gia sâu vào quá trình phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Song song đó, việc chuẩn hóa hệ sinh thái sản phẩm tài chính theo chuẩn quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng. Khi ngân hàng có thể cung cấp đầy đủ chuỗi dịch vụ từ tư vấn, cấu trúc giao dịch đến quản trị rủi ro và thanh toán, VIFC sẽ trở thành điểm đến của dòng vốn trung và dài hạn, thay vì chỉ thu hút vốn ngắn hạn.