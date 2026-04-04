Thêm nhà băng muốn đặt ngân hàng thành viên trong Trung tâm Tài chính

TPBank muốn lập ngân hàng thành viên với vốn khoảng 3.000 tỷ tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 10.300 tỷ.

VIFC-HCMC có quy mô khoảng 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành và khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong tài liệu họp cổ đông thường niên 2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB) đang nghiên cứu phương án thành lập một ngân hàng thành viên với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM.

Định hướng này nhằm tận dụng cơ chế đặc thù của trung tâm để triển khai các hoạt động tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ tài chính trong các lĩnh vực như tài chính quốc tế, fintech và các hoạt động xuyên biên giới.

TPBank cho biết kế hoạch hiện trong giai đoạn nghiên cứu, xây dựng và sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với định hướng phát triển của VIFC và quy định của cơ quan quản lý.

Cũng trong tài liệu họp, TPBank thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.300 tỷ đồng , tăng 12% so với năm trước.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, TPBank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 600.000 tỷ đồng (+19%), huy động vốn tăng 16% và dư nợ tín dụng tăng 15%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2,5%, tương đương mặt bằng toàn ngành trong năm 2026.

TPBank cho biết trong năm nay, tín dụng sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, dòng vốn ưu tiên các lĩnh vực ít rủi ro và hạn chế vào bất động sản. Ngân hàng lựa chọn hướng tăng trưởng trong kiểm soát, ưu tiên chất lượng và tính bền vững.

Trước TPBank, trong tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên 2026, Vietcombank cũng dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm Tài chính.

Theo định hướng sơ bộ, việc thành lập ngân hàng con không chỉ mở rộng quy mô, mà còn giúp Vietcombank tận dụng cơ chế thử nghiệm chính sách linh hoạt, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế cao hơn về quản trị, sản phẩm và quản lý rủi ro.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, VietinBank cũng cho biết đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Tài chính.

Nhà băng này cũng đang bám sát tiến độ xây dựng khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính và chờ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Tại Hội nghị công bố Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã trao giấy chấp thuận quan tâm cho 11 tổ chức tham gia Trung tâm Tài chính, trong đó có 5 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, VietinBank, NamABank, HDBank và Ngân hàng số Vikki Bank.

Còn trong danh sách 13 thành viên sáng lập và nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM công bố trong lễ ra mắt ngày 11/2, cũng có sự góp mặt của 4 ngân hàng thương mại trong nước gồm MB, SHB, NamABank và HDBank.