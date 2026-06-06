Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh: ZaloPay sẽ có lãi từ năm 2027

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cho biết đã giảm dần các khoản đầu tư cho ZaloPay nhưng mảng này vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến hòa vốn trong năm nay và có lãi từ 2027.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT VNG chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sáng nay (ngày 6/6). Ảnh: VNG.

Ngày 6/6, CTCP VNG (UPCoM: VNZ) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, để thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 12.500- 13.500 tỷ đồng , tăng 15-25% so với năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến phục hồi mạnh mẽ lên 300- 450 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) dự kiến tăng 15-30%.

Đây cũng là lần đầu tiên VNG đặt mục tiêu có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch trên UPCoM vào năm 2023. Các mục tiêu được đặt ra dựa trên đà tăng trưởng mạnh từ đầu năm. Trong quý I, VNG ghi nhận doanh thu 2.785 tỷ đồng , tăng 32% so với cùng kỳ, AOP đạt 470 tỷ đồng , tăng 154%, và lợi nhuận sau thuế dương.

Đáng chú ý, theo ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT VNG, kết quả kinh doanh của công ty đang tăng trưởng liên tục qua từng năm trong khi số lượng nhân viên gần như không tăng từ năm 2021 đến nay, thậm chí còn giảm nhẹ, cho thấy kỷ luật vận hành, đầu tư và việc tập trung vào các mảng kinh doanh chiến lược có thể mang lại kết quả tài chính bền vững mà không nhất thiết phải mở rộng quy mô nhân sự.

VNG ĐANG TRỞ LẠI ĐÀ TĂNG TRƯỞNG Kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2023-2025 của CTCP VNG. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2023 2024 2025 Doanh thu tỷ đồng 7593 9273 10894 Lợi nhuận thuần từ HĐKD sau điều chỉnh

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Zalo, ZaloPay "xứng đáng có chỉ số tài chính tốt hơn"

Trên thực tế, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên VNG ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh dương kể từ khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên UPCoM, trong khi biên lợi nhuận mở rộng từ 3% lên 8% trên nền doanh thu hợp nhất 10.894 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ.

Chia sẻ với cổ đông, ông Lê Hồng Minh khẳng định tất cả mảng kinh doanh chủ lực đều tăng trưởng mạnh mẽ. Riêng VNGGames sau nhiều năm vẫn giữ đà tăng trưởng 13%.

Trong khi đó, Zalo đạt gần 80 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và doanh thu hơn 1.700 tỷ đồng , tăng 38%, lần đầu tiên doanh thu ngoài quảng cáo vượt doanh thu quảng cáo. Còn nền tảng thanh toán Zalopay vượt mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 47%, với doanh thu dịch vụ tài chính tăng 413%.

Dù vậy, với lượng người dùng và xu hướng chung của thị trường hiện nay, nhà sáng lập VNG cho rằng Zalo và ZaloPay "xứng đáng có chỉ số tài chính tốt hơn". Ông tin tưởng hai nền tảng này có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho VNG trong vòng chưa đến 5 năm nữa.

Đáng chú ý, vị lãnh đạo tiết lộ từ năm 2023 đến nay đã liên tục giảm các khoản đầu tư vào ZaloPay. Dù vậy, mảng kinh doanh này vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ về cả số lượng người dùng lẫn các chỉ số tài chính, nhờ chất lượng sản phẩm và tính hữu dụng thực tế, đặc biệt khi cho phép người dùng thanh toán tại nhiều quốc gia như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo Chủ tịch VNG, ZaloPay đặt mục tiêu chạm điểm hòa vốn trong năm 2026 và có lãi từ năm 2027. "Zalopay hiện là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của VNG và công ty tin tưởng vào khả năng đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn này", ông Minh nhấn mạnh.

VNG sẽ làm gì giữa "làn sóng" AI?

Cũng tại phiên họp, một cổ đông đặt vấn đề trong bối cảnh các công ty công nghệ đều "chạy đua" AI, VNG đề ra chiến lược như thế nào và sở hữu lợi thế khác biệt nào để cạnh tranh.

Trả lời cổ đông, ông Lê Hồng Minh nhìn nhận đây là một "làn sóng" lớn, có sức ảnh hưởng vượt xa bất cứ làn sóng công nghệ nào trước đây và "chúng ta mới chỉ bắt đầu".

Theo ông, tiềm năng ứng dụng AI trong công việc và cuộc sống còn rất nhiều, và đây cũng là thế mạnh của VNG từ trước đến nay. Hiện, Zalo đã áp dụng nhiều tính năng AI dành cho người dùng cuối và mức độ sử dụng ngày càng cao, mảng game cũng rút ngắn quy trình sáng tạo nội dung, tự động hóa quy trình phát hành và marketing nhờ AI...

Theo ông, VNG đang nghiên cứu xây dựng các ứng dụng AI thuần túy như ChatGPT của Việt Nam, đến nay đã có một số thử nghiệm ban đầu, tuy nhiên trước mắt doanh nghiệp chủ trương vẫn tập trung đưa AI vào toàn bộ các ứng dụng hiện tại trong hệ sinh thái.

Bởi lợi thế cạnh tranh lớn nhất của VNG hiện nay là lượng người dùng, ông tin tưởng rằng có thể trở thành "công ty AI đông người dùng nhất Việt Nam", đưa các ứng dụng AI đến hàng chục triệu người dùng và chuyển hóa thành doanh thu, lợi nhuận.

Bên cạnh đó, dựa trên kinh nghiệm vận hành hạ tầng Internet trong 20 năm qua, công ty đang tiếp tục xây dựng hạ tầng AI, bao gồm trung tâm dữ liệu và các phần mềm để vận hành hiệu quả. Đây cũng chính là các "bài toán" mà GreenNode đang xử lý, ông Minh cho rằng nếu làm được thì sẽ mở ra một mảng kinh doanh mới đầy tiềm năng cho VNG.

"Chúng tôi ít khi nghĩ đến cạnh tranh trong nước, phải cạnh tranh với các ông lớn trên thế giới vì họ đều đã có mặt ở Việt Nam...", ông Minh bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh điều này có nghĩa là phải thấu hiểu nhu cầu người dùng nội địa và xây dựng sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó một cách tốt nhất.

Ban lãnh đạo VNG trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ảnh: VNG.

Chủ tịch Lê Hồng Minh cũng đã công bố định vị mới của VNG là "kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI" với 3 trụ cột chiến lược là giữ vững vị thế dẫn đầu của các nền tảng; mở rộng năng lực cạnh tranh toàn cầu; và nâng cao biên lợi nhuận nhờ kỷ luật quản trị và AI.

Đặc biệt, mục tiêu là trở thành một doanh nghiệp AI-native, thông qua đầu tư mạnh cho hạ tầng AI, phát triển đa dạng các ứng dụng AI có giá trị thực tiễn cao và khai thác sâu AI trong toàn bộ hoạt động của hệ sinh thái sản phẩm.

Phiên họp ĐHĐCĐ của VNG đã thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư, thúc đẩy các mục tiêu chiến lược thay vì chi trả cổ tức. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ triển khai kế hoạch ESOP năm 2026 với hơn 720.000 cổ phiếu tại mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến hoàn tất đăng ký trong quý III.

Khi được cổ đông chất vấn về thị giá và thanh khoản cổ phiếu VNZ, ông Minh nêu quan điểm giá cổ phiếu hiện tại không phản ánh giá trị thực sự của VNG. Lý do là khối lượng cổ phiếu lưu hành còn thấp, trong khi bản thân ông và ban lãnh đạo VNG ít khi đưa ra các "tuyên bố hoành tráng".

Dù vậy, ông khẳng định cam kết của ban lãnh đạo với cổ đông là trong thời gian ngắn nhất có thể sẽ đáp ứng các yêu cầu để đưa cổ phiếu VNZ chuyển từ UPCoM lên sàn giao dịch chính thức.