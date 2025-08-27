TPBank tính chi gần 3.600 tỷ để sở hữu công ty chứng khoán TPS

TPBank lên kế hoạch đưa CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành công ty con, qua đó củng cố tham vọng xây dựng tập đoàn tài chính đa năng và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ.

TPS dự kiến chào bán riêng lẻ gần 288 triệu cổ phiếu cho TPBank. Ảnh: TPS.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất góp vốn, mua cổ phần để CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành công ty con của ngân hàng.

Theo TPBank, đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính đa năng, cung cấp trọn gói các dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Ngân hàng nhấn mạnh chiến lược phát triển không chỉ dừng lại ở mảng ngân hàng truyền thống mà sẽ mở rộng sang các lĩnh vực liên quan như chứng khoán, ngân hàng đầu tư. Điều này không chỉ giúp hoàn thiện hệ sinh thái tài chính mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong bối cảnh thị trường đang tăng trưởng mạnh.

Việc mở rộng hoạt động sang chứng khoán cũng giúp TPBank khai thác hiệu quả mạng lưới khách hàng sẵn có, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm, gia tăng nguồn thu dịch vụ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. TPBank cho rằng đây là thời điểm phù hợp để gia tăng hiện diện trong lĩnh vực chứng khoán, khi thị trường Việt Nam được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt trong lộ trình nâng hạng từ cận biên lên mới nổi mà Chính phủ đang thúc đẩy.

Thực tế, mô hình ngân hàng sở hữu công ty chứng khoán không mới tại Việt Nam. Nhiều ngân hàng lớn đã đi trước, từ nhóm Big 4 quốc doanh như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank đến các ngân hàng cổ phần như Techcombank, MB, ACB, VPBank. Thậm chí gần đây, Sacombank, MSB, SeABank cũng đã trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập hoặc mua một công ty chứng khoán con.

Do vậy, động thái của TPBank cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong việc mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ tài chính.

TPBank đã bắt đầu đầu tư vào TPS từ năm 2019 và hiện nắm giữ hơn 30,27 triệu cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ công ty. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2025, TPS gặp khó khăn khi doanh thu sụt giảm do một số thông tin bất lợi trên thị trường, trong khi chi phí chưa được tối ưu kịp thời.

Công ty đã phải tái cấu trúc, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và từ tháng 6/2025 đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực trở lại.

Theo TPBank, việc nâng tỷ lệ sở hữu để TPS trở thành công ty con sẽ giúp công ty chứng khoán này có nền tảng tài chính vững chắc hơn, cải thiện quản trị rủi ro và vận hành linh hoạt hơn, từ đó tăng khả năng sinh lời và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Phương án cụ thể được đưa ra là TPBank sẽ mua thêm 287,9 triệu cổ phiếu trong đợt tăng vốn của TPS, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 51%, đủ để chi phối và biến TPS thành công ty con. Giá mua dự kiến tối đa là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch này dự kiến triển khai trong năm 2025, tùy thuộc vào phê duyệt của cơ quan quản lý và tình hình thực tế.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, TPS sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 3.360 tỷ đồng lên gần 6.240 tỷ đồng . Số tiền dự kiến thu được là gần 3.600 tỷ đồng , sẽ được bổ sung cho các hoạt động kinh doanh của công ty như môi giới, cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh…

Song song đó, TPBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản (TPBank AMC) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng , do ngân hàng sở hữu 100%. Đồng thời, ngân hàng sẽ tiến hành sửa đổi và bổ sung điều lệ hoạt động để phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới.