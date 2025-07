TPS nói gì về việc ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố?

TPS cho biết các gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại Bamboo Capital được phát hành trong giai đoạn ông Đỗ Anh Tú làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Đỗ Anh Tú đã xin từ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại TPBank và TPS từ tháng 3. Ảnh: TPB.

CTCP Chứng khoán Tiên Phong - TPS (HoSE: ORS) vừa có thông báo liên quan đến thông tin ông Đỗ Anh Tú, nguyên Chủ tịch HĐQT, bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG).

Theo TPS, vụ án xảy ra tại Bamboo Capital được cơ quan chức năng tiến hành xử lý từ tháng 3, trong đó liên quan đến các gói trái phiếu do các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của BCG phát hành và TPS đóng vai trò tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu.

Các gói trái phiếu nêu trên được phát hành trong giai đoạn năm 2021-2024. Trong thời gian này, ông Đỗ Anh Tú là nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT TPS.

TPS cho biết kể từ khi phát sinh vụ việc, công ty đã phối hợp cùng tổ chức phát hành và các bên liên quan tích cực triển khai các phương án xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu và bảo vệ quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Hiện tại, TPS cho biết công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Bộ máy nhân sự cao cấp của HĐQT và Ban kiểm soát đã được kiện toàn sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 27/6.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 hồi cuối tháng 6, TPS đã thông qua việc miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 3 người mới, qua đó thu hẹp quy mô HĐQT từ 7 người xuống còn 5 thành viên. Danh sách HĐQT mới gồm ông Nguyễn Hồng Quân, bà Trương Thị Hoàng Lan, bà Đặng Thị Bích Thủy, ông Trần Quang Huy và bà Phạm Thị Huyền Trang.

‏Ngay sau đại hội, HĐQT TPS đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Hồng Quân làm Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, TPBank - ngân hàng nơi ông Đỗ Anh Tú từng giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT - cũng đưa ra thông báo về vị cựu lãnh đạo.

TPBank cho biết vụ án do cơ quan chức năng khởi tố 4 tháng trước (giữa tháng 3/2025) do có liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Bamboo Capital, Công ty Chứng khoán TPS.

Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, ngân hàng cho biết đã chủ động rà soát toàn diện các hoạt động có liên quan và khẳng định vai trò của ông Đỗ Anh Tú trong vụ án chỉ giới hạn trong khuôn khổ hoạt động của TPS.

“Ngân hàng khẳng định vai trò ông Đỗ Anh Tú liên quan đến vụ án đều thuộc khuôn khổ hoạt động của TPS, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công tác quản trị, điều hành hoạt động của ngân hàng, cũng như không liên quan đến hoạt động tín dụng, tài chính hay vận hành”, TPBank cho biết.

Trước đó, tại buổi họp báo về kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm, đại diện Bộ Công an cho biết đã khởi tố 15 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có ông Đỗ Anh Tú - nguyên Phó chủ tịch HĐQT TPBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TPS.

Ông Đỗ Anh Tú là một trong những doanh nhân nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, gắn liền với hệ sinh thái TPBank, TPS. Ông Tú cũng là nhà sáng lập Diana, biểu tượng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam.