CEO TPBank tiết lộ thứ giúp ngân hàng xử lý 200 triệu giao dịch/tháng

Lãnh đạo TPBank chỉ ra rằng ESG chỉ thực sự có giá trị khi gắn chặt với công nghệ, hiệu quả vận hành và chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Tổng giám đốc TPBank chia sẻ về việc thực hành ESG. Ảnh: BTC.

Tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do Báo Dân Trí tổ chức mới đây, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã chia sẻ về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi số, tối ưu hóa quản trị và hoạt động của ngân hàng cũng như hiệu quả đạt được và định hướng tiếp tục vận dụng công nghệ trong thực thi ESG thời gian tới.

Lãnh đạo nhà băng này cho biết đặc thù ngân hàng là ngành nắm giữ rất nhiều tiền của trong xã hội, đòi hỏi con số phải rất chính xác, đi kèm rất nhiều loại giấy tờ, hồ sơ, bằng chứng để đối chiếu, khớp đúng về tài chính, về dòng tiền giữa ngân hàng với nhau và giữa ngân hàng với khách hàng.

“Mục tiêu cuối cùng là làm sao khách hàng có thể tin tưởng gửi tiền vào ngân hàng, vay vốn ở ngân hàng và không bao giờ phải lo rằng đồng tiền đó một ngày nào đó bị sai số hay thất thoát”, ông nói.

Số hóa để quản trị rủi ro và giảm chi phí

Với đặc thù là ngành kinh doanh rủi ro, ông Hưng cho biết ngân hàng phải xây dựng rất nhiều chốt kiểm soát để phòng ngừa rủi ro. Nhưng đi cùng với đó là thời gian kéo dài, quy trình phức tạp, giấy tờ nhiều và tiêu tốn rất nhiều nguồn lực.

Trước đây, chỉ riêng việc đi lại giữa các chi nhánh, điểm giao dịch cũng tốn kém rất nhiều thời gian và chi phí. Khi có ESG, ngân hàng ứng dụng công nghệ mạnh hơn, các quy trình được số hóa, theo dõi tiến độ rõ ràng hơn, thời gian xử lý nhanh lên, giảm đáng kể những phần việc thủ công.

Nếu làm theo cách truyền thống, quy mô giao dịch của TPbank chỉ ở mức vài trăm nghìn đến 1 triệu giao dịch một tháng. Nhưng sau khi ứng dụng công nghệ, đến nay một tháng ngân hàng xử lý khoảng 200 triệu giao dịch, trong đó hơn 98% lượng giao dịch trên kênh số.

Tổng giám đốc TPBank cho biết ngân hàng đã xác định và chấp nhận chi phí đầu tư cho ESG ngay từ sớm. Ảnh: BTC.

“Chúng tôi tính toán rằng chi phí cho một giao dịch trên kênh truyền thống, tính cả con người và vận hành, đắt gấp 300 lần so với giao dịch trên kênh số. Tất nhiên, doanh nghiệp vẫn phải duy trì một phần hoạt động truyền thống, vì vẫn có những khách hàng chưa thể tiếp cận chuyển đổi số đầy đủ và cũng do các yêu cầu thủ tục hiện hành”, ông nói.

Song, về lâu dài, mục tiêu của TPBank là giảm giấy tờ, tiến tới các quy trình số hóa nhiều hơn, có thể sử dụng xác thực điện tử, chữ ký điện tử, để quy trình nhanh hơn, quản trị rủi ro thuận lợi hơn, minh bạch hơn.

Khi giảm giấy tờ, ngân hàng tiết kiệm được thời gian, điện năng tiêu thụ và nhiều nguồn lực khác, từ đó giảm chi phí dịch vụ, đồng thời hỗ trợ việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững tốt hơn ngay trong ngân hàng.

ESG là điều kiện để đi xa

Ông David Edgardo Falcon Adasme, Giám đốc ESG VinFast, nhấn mạnh ESG đang trở thành một năng lực cạnh tranh mới, quyết định khả năng hội nhập và tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển dịch xanh.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Adasme lưu ý ESG không còn là điều nên làm, mà là điều phải làm ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Một doanh nghiệp vận hành mà thiếu ESG sẽ rất khó đi xa trên thị trường quốc tế.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hưng cho biết TPBank đã xác định và chấp nhận chi phí đầu tư cho ESG ngay từ sớm, coi đây là một phần tất yếu trong chiến lược phát triển. Theo ông, khi ESG dần trở thành yêu cầu chung, tất cả đơn vị tham gia thị trường đều phải tuân thủ.

Trước đây, ESG là sự lựa chọn và doanh nghiệp nào đi trước sẽ có lợi thế. Còn hiện nay, dù sớm hay muộn, doanh nghiệp cũng phải xây dựng lộ trình thực hiện. Khi ESG trở thành bắt buộc, những đơn vị đã chuẩn bị từ trước sẽ sẵn sàng hơn rất nhiều.

Dẫu vậy, ông Trần Văn Khải - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - cho biết doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với 3 khó khăn lớn trong quá trình triển khai ESG.

Thứ nhất, ESG vẫn là lĩnh vực còn mới tại Việt Nam. Dù tiếp cận nhanh trong những năm gần đây, nhưng hiện vẫn chưa có bộ hướng dẫn và tiêu chí đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý trong việc sớm hoàn thiện khung pháp lý, làm rõ các chuẩn mực và lộ trình thực hiện, đặc biệt từ năm 2026 trở đi.

Thứ hai, hạn chế về nguồn lực và vốn là rào cản lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Trong khi các ngân hàng lớn có tiềm lực tài chính, nhân sự và sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo cấp cao để đưa ESG vào quy trình vận hành, thì phần lớn doanh nghiệp khác, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn, nhân lực, nhận thức và năng lực triển khai.

Thứ ba, vai trò và cam kết của người đứng đầu mang tính quyết định. Thực tế cho thấy, trong khu vực công, chuyển đổi số chỉ thực sự chuyển động khi trở thành mệnh lệnh gắn với KPI và được thúc đẩy từ cấp cao nhất. ESG cũng tương tự, chỉ có thể đi vào thực chất khi có quyết tâm chính trị và cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan quản lý.