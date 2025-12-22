Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'kiếm' tiền nhiều thứ hai thế giới hôm nay

Phiên bứt phá mạnh của cổ phiếu VIC đã kéo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,7 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, mức tăng nhiều thứ hai thế giới hôm nay.

Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản lên tới hơn 28 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận một trong những phiên giao dịch bùng nổ nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây trong ngày 22/12.

Ngay từ khi mở cửa, dòng tiền đã thể hiện rõ sự chủ động và quyết đoán, giúp VN-Index bật tăng mạnh và tạo khoảng trống giá (gap) đáng kể so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự cải thiện rõ rệt, thay cho trạng thái thận trọng và do dự kéo dài trong nhiều phiên trước đó.

Đà tăng của thị trường không đến từ một vài nhóm ngành đơn lẻ mà được hậu thuẫn bởi sự đồng thuận khá hiếm thấy trên diện rộng. Các nhóm trụ cột như tài chính - ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, đầu tư công - xây dựng cùng với nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt khởi sắc, tạo lực kéo đủ mạnh để VN-Index liên tục nới rộng biên độ tăng trong suốt thời gian giao dịch.

Đáng chú ý, trong khi bên mua tỏ ra áp đảo và sẵn sàng trả giá cao hơn, áp lực bán lại không quá lớn, giúp xu hướng đi lên của chỉ số được duy trì ổn định mà không gặp nhiều nhịp rung lắc đáng kể.

Thanh khoản là điểm nhấn quan trọng củng cố cho diễn biến tích cực của thị trường. Giá trị giao dịch toàn thị trường tăng vọt lên khoảng 32.600 tỷ đồng , cao hơn 26% so với phiên liền trước, phản ánh dòng tiền không chỉ quay trở lại mà còn sẵn sàng giải ngân mạnh tay hơn.

Kết phiên, VN-Index tăng 46,72 điểm (+2,7%) lên 1.751,03 điểm; HNX-Index tăng 3,26 điểm (+1,3%) lên 257,23 điểm; UPCoM-Index tăng 0,43 điểm lên (+0,4%) lên 119,84 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt trên toàn thị trường, cho thấy mức độ lan tỏa của nhịp hồi phục lần này. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tăng giá với 489 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 863 mã đứng giá và 250 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt thị trường. Kết phiên, rổ này ghi nhận tới 27 mã tăng giá và chỉ vỏn vẹn 3 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số VN30 bật tăng khoảng 52 điểm, lên mức 1.985 điểm.

Thị giá VIC đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: TradingView.

Đóng vai trò dẫn dắt nổi bật nhất trong phiên là nhóm cổ phiếu “họ Vin”, với tâm điểm thuộc về VIC (tăng trần), VHM (+5,8%) và VPL (+4,5%). Chỉ tính riêng trong phiên giao dịch hôm nay, bộ 3 cổ phiếu này đã đóng góp tổng cộng khoảng 26 điểm vào VN-Index, trở thành lực kéo quan trọng nhất của chỉ số.

Sau chuỗi phiên rung lắc và điều chỉnh mạnh trước đó, cổ phiếu VIC đã nhanh chóng lấy lại quỹ đạo tăng giá trong 2 phiên gần đây.

Kết phiên 22/12, thị giá VIC neo ở mức 158.800 đồng/cổ phiếu, đánh dấu mức đóng cửa cao kỷ lục kể từ khi niêm yết. Đà tăng mạnh này đồng thời đưa vốn hóa của Vingroup vượt mốc 1,2 triệu tỷ đồng , tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu đầu tàu cũng kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, khối tài sản của ông hiện đạt khoảng 28,2 tỷ USD .

Chỉ trong vòng 24 giờ, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 1,7 tỷ USD , đưa ông trở thành tỷ phú có mức gia tăng tài sản lớn thứ hai trên thế giới trong ngày, chỉ đứng sau CEO SoftBank Masayoshi Son.

Với quy mô tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đang xếp thứ 80 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes theo dõi. Ở phạm vi trong nước, tổng tài sản của ông thậm chí còn lớn hơn vốn hóa của tất cả doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu Vingroup, đà tăng của VN-Index còn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ nhóm ngân hàng, điển hình như TCB (+4,8%), STB (tăng trần), BID (+1,9%), MBB (+2,2%), VPB (+1,9%) và HDB (+4,1%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ghi nhận diễn biến kém tích cực như VNM (-1,3%), VCK (-1,3%), TCX (-0,6%), VPX (-0,9%), FPT (-0,2%), CRE (-6,5%), STG (-6,6%), QCG (-4,4%), NAB (-0,7%) và PGI (giảm sàn). Tuy nhiên, do phần lớn mã này không thuộc nhóm vốn hóa dẫn dắt hoặc mức giảm chưa đủ lớn, tác động tiêu cực lên VN-Index là không đáng kể, qua đó không làm gián đoạn xu hướng tăng mạnh của thị trường trong phiên.