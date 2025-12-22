Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'kiếm' tiền nhiều thứ hai thế giới hôm nay

Phiên bứt phá mạnh của cổ phiếu VIC đã kéo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,7 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, mức tăng nhiều thứ hai thế giới hôm nay.

Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản lên tới hơn 28 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận một trong những phiên giao dịch bùng nổ nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây trong ngày 22/12.

Ngay từ khi mở cửa, dòng tiền đã thể hiện rõ sự chủ động và quyết đoán, giúp VN-Index bật tăng mạnh và tạo khoảng trống giá (gap) đáng kể so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự cải thiện rõ rệt, thay cho trạng thái thận trọng và do dự kéo dài trong nhiều phiên trước đó.

Đà tăng của thị trường không đến từ một vài nhóm ngành đơn lẻ mà được hậu thuẫn bởi sự đồng thuận khá hiếm thấy trên diện rộng. Các nhóm trụ cột như tài chính - ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, đầu tư công - xây dựng cùng với nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt khởi sắc, tạo lực kéo đủ mạnh để VN-Index liên tục nới rộng biên độ tăng trong suốt thời gian giao dịch.

Đáng chú ý, trong khi bên mua tỏ ra áp đảo và sẵn sàng trả giá cao hơn, áp lực bán lại không quá lớn, giúp xu hướng đi lên của chỉ số được duy trì ổn định mà không gặp nhiều nhịp rung lắc đáng kể.

Thanh khoản là điểm nhấn quan trọng củng cố cho diễn biến tích cực của thị trường. Giá trị giao dịch toàn thị trường tăng vọt lên khoảng 32.600 tỷ đồng, cao hơn 26% so với phiên liền trước, phản ánh dòng tiền không chỉ quay trở lại mà còn sẵn sàng giải ngân mạnh tay hơn.

Kết phiên, VN-Index tăng 46,72 điểm (+2,7%) lên 1.751,03 điểm; HNX-Index tăng 3,26 điểm (+1,3%) lên 257,23 điểm; UPCoM-Index tăng 0,43 điểm lên (+0,4%) lên 119,84 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt trên toàn thị trường, cho thấy mức độ lan tỏa của nhịp hồi phục lần này. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tăng giá với 489 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 863 mã đứng giá và 250 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt thị trường. Kết phiên, rổ này ghi nhận tới 27 mã tăng giá và chỉ vỏn vẹn 3 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số VN30 bật tăng khoảng 52 điểm, lên mức 1.985 điểm.

Thị giá VIC đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: TradingView.

Đóng vai trò dẫn dắt nổi bật nhất trong phiên là nhóm cổ phiếu “họ Vin”, với tâm điểm thuộc về VIC (tăng trần), VHM (+5,8%) và VPL (+4,5%). Chỉ tính riêng trong phiên giao dịch hôm nay, bộ 3 cổ phiếu này đã đóng góp tổng cộng khoảng 26 điểm vào VN-Index, trở thành lực kéo quan trọng nhất của chỉ số.

Sau chuỗi phiên rung lắc và điều chỉnh mạnh trước đó, cổ phiếu VIC đã nhanh chóng lấy lại quỹ đạo tăng giá trong 2 phiên gần đây.

Kết phiên 22/12, thị giá VIC neo ở mức 158.800 đồng/cổ phiếu, đánh dấu mức đóng cửa cao kỷ lục kể từ khi niêm yết. Đà tăng mạnh này đồng thời đưa vốn hóa của Vingroup vượt mốc 1,2 triệu tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu đầu tàu cũng kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, khối tài sản của ông hiện đạt khoảng 28,2 tỷ USD.

Chỉ trong vòng 24 giờ, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 1,7 tỷ USD, đưa ông trở thành tỷ phú có mức gia tăng tài sản lớn thứ hai trên thế giới trong ngày, chỉ đứng sau CEO SoftBank Masayoshi Son.

Với quy mô tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đang xếp thứ 80 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes theo dõi. Ở phạm vi trong nước, tổng tài sản của ông thậm chí còn lớn hơn vốn hóa của tất cả doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu Vingroup, đà tăng của VN-Index còn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ nhóm ngân hàng, điển hình như TCB (+4,8%), STB (tăng trần), BID (+1,9%), MBB (+2,2%), VPB (+1,9%) và HDB (+4,1%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ghi nhận diễn biến kém tích cực như VNM (-1,3%), VCK (-1,3%), TCX (-0,6%), VPX (-0,9%), FPT (-0,2%), CRE (-6,5%), STG (-6,6%), QCG (-4,4%), NAB (-0,7%) và PGI (giảm sàn). Tuy nhiên, do phần lớn mã này không thuộc nhóm vốn hóa dẫn dắt hoặc mức giảm chưa đủ lớn, tác động tiêu cực lên VN-Index là không đáng kể, qua đó không làm gián đoạn xu hướng tăng mạnh của thị trường trong phiên.

VN-Index sẽ vượt 1.800 điểm tuần này?

Sau tuần tăng hơn 57 điểm đưa VN-Index trở lại vùng 1.700 điểm, nhiều công ty chứng khoán nhận định xu hướng ngắn hạn đang được củng cố bất chấp dòng tiền vẫn phân hóa.

13 giờ trước

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế

Trong số 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong danh sách.

14 giờ trước

Việt Nam chính thức có Trung tâm Tài chính quốc tế

Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức được công bố. Trong đó, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng.

33:1999 hôm qua

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

