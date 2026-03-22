Sếp Viettel, Vietcombank, Agribank... thành đại biểu Quốc hội

Danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI ghi nhận sự góp mặt của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng quốc doanh như Viettel, Petrovietnam, Vietcombank, Agribank...

Ông Tào Đức Thắng (53 tuổi), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: Viettel.

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau cuộc bầu cử có 76,19 triệu cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,7%.

Cơ cấu đại biểu mới ghi nhận sự góp mặt đáng chú ý của khối kinh tế, đặc biệt là các lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng quốc doanh đang trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Loạt sếp doanh nghiệp Nhà nước thành đại biểu Quốc hội

Trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này có ông Tào Đức Thắng (53 tuổi), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Với hơn 20 năm gắn bó tại Viettel, ông Thắng được đánh giá có nền tảng kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực công nghệ và vận hành doanh nghiệp quy mô lớn.

Trong buổi tiếp xúc cử tri trước đó, ông Thắng cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ phát huy kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực công nghệ và quốc phòng để đóng góp vào các quyết sách lớn, phục vụ lợi ích quốc gia và nâng cao đời sống người dân.

Ông cũng cam kết chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt ở các lĩnh vực then chốt như kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng và an ninh.

Thực tế, dưới sự điều hành của ông Thắng trong 5 năm qua, Viettel đã duy trì tăng trưởng tích cực và mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới ngoài viễn thông truyền thống.

Năm 2025, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 220.000 tỷ đồng , tăng trưởng hai chữ số, trong khi lợi nhuận trước thuế khoảng 56.800 tỷ đồng - đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Petrovietnam.

Ở lĩnh vực năng lượng - một trụ cột quan trọng của nền kinh tế - nhân sự đại biểu Quốc hội khóa mới ghi nhận sự tham gia của ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1972), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN).

Trước khi trở thành Chủ tịch PVN cuối năm ngoái, ông Sơn từng có gần 30 năm làm việc trong ngành dầu khí và phụ trách nhiều mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi của tập đoàn này.

Ông Lê Ngọc Sơn trò chuyện với các cử tri phường Rạch Dừa (TP.HCM). Ảnh: Petrovietnam.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, ông Sơn nhấn mạnh định hướng phối hợp với TP.HCM để mở rộng không gian phát triển, ưu tiên năng lượng xanh, sạch và công nghệ số, qua đó xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Ông cũng bày tỏ khát vọng cùng TP.HCM phát triển vượt trội, đồng thời phấn đấu đưa PVN trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu.

Cùng lĩnh vực năng lượng còn có ông Phạm Văn Thanh (sinh năm 1972), Chủ tịch HĐQT Petrolimex, với hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp Nhà nước và 8 năm đứng đầu tập đoàn giữ vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh đó là ông Cao Tuấn Sĩ (51 tuổi), Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, ông Sĩ cho biết trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới nhiều biến động, đơn vị sẽ tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, ổn định, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế, góp phần giữ vững "mạch nguồn" năng lượng quốc gia.

Lĩnh vực vận tải hàng không cũng có đại diện là ông Lê Hồng Hà (54 tuổi), Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Sếp Vietcombank, Agribank trúng cử đại biểu Quốc hội

Ở khối tài chính - ngân hàng, Quốc hội khóa XVI có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cấp cao. Đáng chú ý là ông Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi), Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Ông bắt đầu công tác tại Vietcombank từ năm 1997 và được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT vào năm 2024.

Trong chương trình hành động, ông Tùng cam kết sẽ chủ động tham gia công tác lập pháp, góp phần hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch và khả thi. Ông nhấn mạnh việc giảm chi phí tuân thủ, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các đơn vị đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Ảnh: VCB.

Đồng thời, ông cũng quan tâm thúc đẩy các chính sách phát triển thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, cũng như xây dựng cơ chế đặc thù cho TP.HCM và khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế. Theo ông, đây là nền tảng để thành phố giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và từng bước nâng tầm vị thế trong khu vực.

Trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa này, ông Tô Huy Vũ (46 tuổi), Chủ tịch HĐTV Agribank, tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8, và đã nhận được tín nhiệm cao từ cử tri nơi công tác.

Với nền tảng học vấn gồm cử nhân Đại học Ngoại thương, hai bằng Thạc sĩ và học vị Tiến sĩ Kinh tế tại Pháp, ông Vũ cho biết sẽ kiến nghị các cơ chế phát triển tín dụng xanh, bảo hiểm nông nghiệp và tín dụng vi mô nhằm hỗ trợ nông dân, hợp tác xã trước những biến động của thị trường và khí hậu.