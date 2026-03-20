Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng loạt doanh nhân trúng cử HĐND TP.HCM

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG là một trong 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đáng chú ý, trong danh sách 125 người trúng cử có ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP VNG (UPCoM: VNZ).

Ông Lê Hồng Minh sinh năm 1977 tại Đà Nẵng, vào Đảng ngày 10/10/2014, hiện cư trú tại phường Tân Mỹ, TP.HCM. Ông tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng tại Đại học Monash (Melbourne, Australia).

Trong giới doanh nhân, ông Minh được biết đến là nhà sáng lập Vinagame năm 2004, tiền thân của VNG. Từ một startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát hành trò chơi trực tuyến, VNG từng bước mở rộng sang nhiều mảng công nghệ khác và trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ tư nhân lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp này được xem là "kỳ lân công nghệ" đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

Dưới sự điều hành của ông Minh, VNG chuyển mình từ mô hình công ty game sang tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực, hoạt động trong các mảng trò chơi trực tuyến, nền tảng số, thanh toán điện tử, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Trước khi sáng lập VNG, ông Lê Hồng Minh từng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp tại PwC và Giám đốc điều hành tại VinaCapital. Ông cũng từng được Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) vinh danh là một trong 10 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017.

Ông Minh hiện nắm trực tiếp 2,5 triệu cổ phiếu VNZ, tương đương 8,65% vốn điều lệ, với giá trị thị trường ước tính gần 900 tỷ đồng .

Ngoài ra, ông còn sở hữu 12,6 triệu cổ phiếu loại B tại VNG Limited, tương ứng 45% quyền biểu quyết. Pháp nhân này hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn VNG với tỷ lệ sở hữu gần 48%.

Vừa qua, ông Minh là một trong 19 lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri hồi đầu tháng 3, ông Minh trình bày chương trình hành động với 3 trọng tâm chính. Thứ nhất, thúc đẩy số hóa toàn bộ thủ tục hành chính, hướng tới việc người dân có thể thực hiện phần lớn dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị cá nhân, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí.

Thứ hai, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành môi trường kinh doanh hàng đầu, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và động lực phát triển kinh tế.

Thứ ba, hỗ trợ đào tạo kiến thức về trí tuệ nhân tạo cho 100.000 học sinh, sinh viên nhằm nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho thế hệ trẻ.

Ông Minh đồng thời cam kết lắng nghe, tổng hợp và phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới HĐND TP.HCM, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố theo hướng hiện đại, năng động.