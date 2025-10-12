Chủ tịch VNG: Trung tâm Tài chính Quốc tế là cơ hội tìm hướng đi mới

Theo Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh, các dự án mới như Trung tâm Tài chính Quốc tế là cơ hội để doanh nghiệp nghiên cứu hướng đi mới, đóng góp cho sự phát triển TP.HCM và quốc gia số e-Vietnam.

Sáng 12/10, khoảng 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã có chuyến tham quan và làm việc tại trụ sở chính CTCP Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ) ở Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận.

Đây là một trong những mô hình, công trình nổi bật trên địa bàn về kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh được lựa chọn đưa vào chương trình tham quan cho các đại biểu trước thềm đại hội. Mục tiêu nhằm giúp các đại biểu có thêm thông tin về những tiềm năng và lợi thế, cũng như cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

TP.HCM mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - bày tỏ sự vui mừng khi có dịp trở lại tham quan tòa nhà VNG Campus.

Ông gọi đây là "nơi mang lại niềm tự hào" cho Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Bởi lẽ, VNG khởi nghiệp ngay tại TP.HCM và sau đó đã phát triển thành "kỳ lân" công nghệ đầu tiên của Việt Nam (đạt giá trị trên 1 tỷ USD ).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức kỳ vọng các đại biểu trong đoàn sau khi tìm hiểu, tham quan thực tế tòa nhà VNG Campus sẽ có thêm những ý tưởng để vận dụng vào thực tiễn công tác. Ảnh: VNG.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn VNG đã giới thiệu đến các đại biểu về hành trình 21 năm phát triển, tự chủ công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo của tập đoàn, từ một startup game nhỏ trở thành doanh nghiệp công nghệ & AI hàng đầu.

Khởi nghiệp từ một tòa nhà thuê trên đường Cao Thắng, quận 10 cũ, nay có trụ sở chính quy mô hơn 2 ha và 9 văn phòng khác khắp châu Á, ông Lê Hồng Minh bày tỏ sự biết ơn với môi trường phát triển của Việt Nam và TP.HCM.

"Giờ đây, ước mơ của VNG là trở thành một doanh nghiệp toàn cầu xuất phát từ TP.HCM, với sứ mệnh 'Kiến tạo công nghệ và phát triển con người: Từ Việt Nam vươn ra thế giới'", ông Minh khẳng định.

Hiện, VNG sở hữu nền tảng người dùng cá nhân lớn nhất Việt Nam, cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phục vụ hàng chục triệu người dùng, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Nhiều sản phẩm do đội ngũ kỹ sư VNG tự phát triển đã trở thành những nền tảng hạ tầng số quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế số của TP.HCM và Việt Nam.

Dự kiến trong năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng , trong đó 24% đến từ thị trường nước ngoài.

Theo Chủ tịch VNG, kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như VNG, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong đó, TP.HCM - một trong những đầu cầu kinh tế lớn nhất khu vực - sở hữu môi trường năng động và quy tụ nhiều nguồn lực như trường đại học, cũng như hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp.

"Những sáng kiến và dự án mới như Trung tâm Tài chính Quốc tế chính là cơ hội cho các doanh nghiệp như VNG nghiên cứu những hướng đi mới, như đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng đầu tư AI toàn diện để đóng góp cho sự phát triển TP.HCM và quốc gia số e-Vietnam", ông Lê Hồng Minh nhấn mạnh.

Thời gian qua, VNG đang đầu tư toàn diện cho AI, hướng đến làm chủ công nghệ AI lõi và xây dựng AI "có chủ quyền" cho Việt Nam. Trong đó, GreenNode đã triển khai trung tâm dữ liệu AI Cloud đầu tiên của Việt Nam, phục vụ thị trường toàn cầu.

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt do đội ngũ kỹ sư Zalo AI xây dựng từ đầu cũng đã đạt năng lực gấp 1,5 lần GPT 3.5 của OpenAI, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu LLM riêng.

Ông Lê Hồng Minh giới thiệu các không gian làm việc và thư giãn, giải trí, thể thao của nhân viên tại VNG Campus cho các đại biểu. Ảnh: Duy Hiệu.

Cho rằng trong bối cảnh hiện nay, các cán bộ công chức khối Nhà nước đang gánh trên vai nhiều trọng trách nặng nề, áp lực hơn khối tư nhân, ông Lê Hồng Minh khẳng định VNG cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng công việc của các cơ quan Nhà nước nếu có thể.

TP.HCM tìm hiểu mô hình, tham khảo kinh nghiệm của doanh nghiệp

Từ phía thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức đánh giá VNG Campus là một cách tiếp cận rất khác so với trụ sở làm việc của các công ty thông thường. Văn phòng được bố trí linh hoạt, thiết kế mở và tích hợp nhiều khu vực thư giãn, giải trí, thể thao cùng các không gian thiên nhiên.

Ông Dương Anh Đức cho rằng mô hình này tạo điều kiện để các kỹ sư công nghệ và các nhân tài của Việt Nam phát huy năng lực, sở trường.

"Tôi kỳ vọng tất cả công ty Việt Nam, đặc biệt là các công ty công nghệ có thể đi theo cách tiếp cận này. Và tôi cũng tin rằng các cơ quan Nhà nước nếu được tổ chức theo hình thức này, cung cấp điều kiện như thế này, thì các cán bộ công chức cũng sẽ phát huy hơn nữa những năng lực của mình để cống hiến cho sự phát triển của thành phố", ông Dương Anh Đức chia sẻ.

Ông Dương Anh Đức cho rằng không gian làm việc tại VNG Campus có thể tạo điều kiện để các kỹ sư công nghệ Việt Nam phát huy năng lực và sở trường. Ảnh: Duy Hiệu.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng kỳ vọng các đại biểu trong đoàn sau khi tìm hiểu, tham quan thực tế tòa nhà VNG Campus sẽ có thêm những ý tưởng để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Theo ông, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trách nhiệm của tất cả đại biểu là triển khai Nghị quyết Đại hội một cách hiệu quả nhất, sớm đưa các quyết sách đi vào thực tiễn cuộc sống để cùng chung sức đưa thành phố phát triển bền vững.

Thành phố hiện có quy mô lớn hơn rất nhiều sau khi sáp nhập, với dân số chính thức gần 14 triệu người. Điều đó mang đến nguồn lực rất lớn cho TP.HCM, đòi hỏi cách khai thác hiệu quả. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức

Ông nhấn mạnh trách nhiệm của các đại biểu sắp tới rất cao cả. TP.HCM hiện có quy mô lớn hơn trước rất nhiều sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với dân số chính thức gần 14 triệu người và số người sinh sống thực tế có thể trên 20 triệu. Điều đó mang đến nguồn lực rất lớn cho TP.HCM, đòi hỏi cách khai thác hiệu quả.

Qua trao đổi với Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh, ông Đức nhận thấy doanh nghiệp đang tập trung khai thác thế mạnh của AI để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công việc. Đây cũng là điều thành phố đang quyết tâm thực hiện.

"Hy vọng rằng qua buổi tham quan này tất cả chúng ta sẽ học hỏi được ít nhiều từ kinh nghiệm triển khai của VNG", ông nói và gửi lời chúc VNG sẽ tiếp tục tỏa sáng, có những sản phẩm công nghệ được thế giới biết đến nhiều hơn.

Theo các đại biểu, chuyến tham quan và làm việc với các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, mà còn cung cấp cho các đại biểu những thông tin thực tiễn, đặc biệt về quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở đó đại biểu có thể đóng góp thiết thực cho văn kiện đại hội.

Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TP.HCM tập trung 3 giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.

Thành phố nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.​

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.