200 đại biểu TP.HCM tham quan trụ sở 'kỳ lân' công nghệ VNG

Sáng 12/10, trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã chia 12 tổ đi tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố, theo 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Tại khu vực TP.HCM, các đại biểu đã đến tham quan trụ sở CTCP Tập đoàn VNG, còn được biết đến là VNG Campus, tại Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận.

Đoàn đại biểu do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn. Cùng đi có ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM cùng 200 đại biểu thuộc 4 tổ của Đảng bộ Thành phố.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM gọi VNG là "nơi mang lại niềm tự hào" cho Việt Nam, cho TP.HCM trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Bởi công ty khởi nghiệp tại TP.HCM và là "kỳ lân" công nghệ đầu tiên của Việt Nam (đạt giá trị trên 1 tỷ USD ).

Trong khi đó, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn VNG bày tỏ sự biết ơn với môi trường phát triển của Việt Nam và TP.HCM, nhờ đó đã tạo cơ hội cho VNG khởi nghiệp và bứt phá. "Giờ đây, ước mơ của VNG là trở thành một doanh nghiệp toàn cầu xuất phát từ TP.HCM, với sứ mệnh Kiến tạo công nghệ và phát triển con người: Từ Việt Nam vươn ra thế giới", ông Minh khẳng định.

Các đại biểu sau đó đã đi tham quan thực tế VNG Campus, trụ sở chính trong số 10 văn phòng khắp châu Á của VNG. Tòa nhà được khánh thành năm 2019, có hai dãy nhà, phục vụ 3.000 nhân sự.

Ông Lê Hồng Minh trực tiếp giới thiệu từng không gian làm việc và nghỉ ngơi, giải trí của nhân viên tại VNG Campus cho các đại biểu.

Ông Dương Anh Đức đánh giá VNG Campus là một cách tiếp cận rất khác so với trụ sở làm việc của các công ty thông thường. Không gian mở, hiện đại có thể tạo điều kiện để các kỹ sư công nghệ Việt Nam phát huy năng lực và sở trường.

"Tôi kỳ vọng tất cả công ty Việt Nam, đặc biệt là các công ty công nghệ có thể đi theo cách tiếp cận này. Và tôi cũng tin rằng các cơ quan Nhà nước nếu được tổ chức theo hình thức này, cung cấp điều kiện như thế này, thì các cán bộ công chức cũng sẽ phát huy hơn nữa những năng lực của mình để cống hiến cho sự phát triển của thành phố", ông Dương Anh Đức chia sẻ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhấn mạnh trách nhiệm của các đại biểu sắp tới rất cao cả, khi TP.HCM đã lớn hơn trước rất nhiều qua việc sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với dân số chính thức gần 14 triệu người và số người sinh sống thực tế có thể trên 20 triệu. Điều quan trọng là khai thác được tất cả nguồn lực này. "Hy vọng rằng qua buổi tham quan, tất cả chúng ta sẽ học hỏi được ít nhiều từ kinh nghiệm triển khai của VNG", ông nói.

Cho rằng trong bối cảnh hiện nay, các cán bộ công chức khối Nhà nước đang gánh trên vai nhiều trọng trách nặng nề, áp lực hơn khối tư nhân, ông Lê Hồng Minh khẳng định VNG cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng các công việc của các cơ quan Nhà nước nếu có thể.

Theo các đại biểu, chuyến tham quan và làm việc với các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, mà còn cung cấp cho các đại biểu những thông tin thực tiễn, đặc biệt về quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở đó đại biểu có thể đóng góp thiết thực cho văn kiện đại hội.

Sáng 12/10, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đến dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM.

Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.