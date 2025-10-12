Đại biểu dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu, đã tham quan tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), sau đó đến Đền thờ các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm.

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao của các Vua Hùng - những người dựng nước đầu tiên.

Tiếp đó, đoàn đến Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng có công khai phá và đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TP.HCM, để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của ông.

Trước đó, đoàn đã có chuyến tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị TP.HCM trong thời gian tới.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.