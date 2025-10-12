Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1

Sáng 12/10, trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn đại biểu tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.

Ngay từ sáng sớm, đoàn đại biểu đã có mặt tại ga ngầm Bến Thành của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Đây là công trình giao thông biểu tượng của thành phố, góp phần định hình diện mạo một TP.HCM năng động, hiện đại và phát triển bền vững.

Tuyến metro số 1 dài gần 20 km, kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía đông, gồm 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Ba Son. Từ khi đi vào vận hành từ cuối năm ngoái đến nay, tuyến metro này đã trở thành phương tiện đi lại hàng ngày của nhiều người dân thành phố.

Việc tổ chức cho các đại biểu đi tham quan thực tế tại 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là hoạt động chính thức và có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ đại hội, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng phát triển của TP.HCM sau sáp nhập.

Các chuyến tham quan giúp đại biểu trực tiếp quan sát, nhận diện tiềm năng, cơ hội và thách thức của từng khu vực, từ đó trao đổi, tích lũy thêm chất liệu thực tiễn để đóng góp thiết thực cho văn kiện đại hội.

Theo kế hoạch, sau khi trải nghiệm tuyến metro số 1, đoàn đại biểu sẽ dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình). Tiếp đó, đoàn được chia thành 3 nhóm tiếp tục chương trình tham quan tại các khu vực khác nhau.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Hiện, công tác chuẩn bị cho đại hội và nhiều hoạt động bên lề khác đang diễn ra sôi nổi.

Chiều 11/10, triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM đã hoàn thiện không gian trưng bày, chuẩn bị sẵn sàng khai mạc chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Viettel, Mobifone, HDBank, CT Group, MoMo... sẽ mang hơn 650 sản phẩm và giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược đến Triển lãm Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP.HCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13/10 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM.

Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.