Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Với ý nghĩa về chính trị và văn hóa, triển lãm là dịp tôn vinh những đóng góp của báo chí và xuất bản trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố. Đây cũng là không gian để khẳng định vai trò đồng hành của báo chí cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM.