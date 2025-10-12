Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

|
Triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, diễn ra trong 3 ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.
|
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (giữa), Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (trái), kiểm tra công tác chuẩn bị cho triển lãm Báo chí - Xuất bản trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.
|
Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày xếp sách nghệ thuật mô phỏng Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm Hành chính Bình Dương. Các mô hình này biểu trưng cho tinh thần sáng tạo, bền bỉ và khát vọng vươn lên của TP.HCM trong thời kỳ hội nhập.
|
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi tham quan và kiểm tra triển lãm chiều 11/10.
|
Với ý nghĩa về chính trị và văn hóa, triển lãm là dịp tôn vinh những đóng góp của báo chí và xuất bản trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố. Đây cũng là không gian để khẳng định vai trò đồng hành của báo chí cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM.
Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ứng dụng công nghệ số. Hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí và hình ảnh được giới thiệu, thể hiện hành trình đổi mới sáng tạo của ngành.
|
Nhóm học sinh tiểu học thuộc đội văn nghệ của đại hội tươi tắn chụp hình trong không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản.
|
Các khu vực quầy và kệ trưng bày được bố trí hài hòa, có tính thẩm mỹ cao. Mỗi gian trưng bày thể hiện rõ nét chủ đề, tạo không gian sinh động và thu hút người xem.
|
Khu vực cho người xem có thể tương tác với các sản phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).
|
Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, sự kiện mang thông điệp “Báo chí - Xuất bản đồng hành cùng Thành phố phát triển”. Triển lãm không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội mà còn khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong hành trình hội tụ tri thức, văn hóa và công nghệ hướng tới đô thị sáng tạo, nhân văn và bền vững.