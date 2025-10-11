Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Hướng tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM, các đoàn đại biểu thành phố đã tới dâng hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ngày 11/10, trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, các đoàn đại biểu TP.HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Sáng 11/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ tại khu Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: VTC News.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP.HCM), đoàn đại biểu do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến từng phần mộ liệt sĩ, thắp hương, thể hiện lòng tri ân với những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 có mặt ở Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương (cũ). Ảnh: VTC News.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, đoàn đại biểu do Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn cũng tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn và đoàn do đồng chí Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10 với sự tham dự của 550 đại biểu. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10.

Trước đó, trong ngày 11 và 12/10, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động tiền đại hội, tham quan các mô hình, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.