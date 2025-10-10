Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Khởi công Cung Thiếu nhi TP.HCM trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 10/10/2025 16:15 (GMT+7)
  • 16:15 10/10/2025

Ngày 10/10, UBND TP.HCM phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, tổ chức lễ khởi công dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Bí thư Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải; cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Cung Thieu nhi TP.HCM anh 1

Lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: UBND TP.HCM.

Công trình nằm tại khu đất số 5-2, khu chức năng số 5, phường An Khánh. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Công trình được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới của TP.HCM.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.124 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cung Thiếu nhi gồm một tầng hầm và 10 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 38.000 m2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Tầng hầm bố trí bãi xe, khán phòng đa năng, sân khấu, kho, phòng kỹ thuật và khu vệ sinh. Tầng trệt là sảnh sinh hoạt, khán phòng đa năng, nhà thể thao hơn 1.000 chỗ, không gian triển lãm - sự kiện, khu ăn uống và kỹ thuật.

Các tầng trên lần lượt bố trí khu chiếu phim, thư viện, bể bơi, phòng STEM - robot - mỹ thuật ứng dụng, lớp võ thuật - cờ vua, phòng nhạc - thu âm - điêu khắc, khoa thẩm mỹ nghệ thuật - múa - thời trang - kịch - nhào lộn, không gian giao lưu văn học - trải nghiệm vũ trụ, khu trưng bày mô hình Thủ Thiêm - quận 1 và nhà hàng phục vụ.

Cung Thieu nhi TP.HCM anh 2

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UBND TP.HCM.

Không gian được thiết kế kết hợp giữa khu vực trong nhà hiện đại và cảnh quan ngoài trời xanh mát. Điểm nhấn là Quảng trường nước và khán đài ngoài trời 1.308 chỗ có mái che, diện tích sân khấu hơn 1.200m2. Đây là nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng dành cho thiếu nhi và gia đình. Đáng chú ý, công trình ứng dụng hệ thống quản lý thông minh BMS, giúp điều hành và giám sát đồng bộ các hạng mục kỹ thuật, đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Cung Thiếu nhi TP.HCM là công trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố dành cho thế hệ mầm non tương lai. Ông Cường cho rằng việc khởi công dự án không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình chăm lo, phát triển toàn diện cho trẻ em thành phố mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị của Đông Nam Á, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí.

Phó chủ tịch UBND thành phố cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết vào năm 2028.

Nơi di dời 16.000 người ở TP.HCM làm khu đô thị sinh thái

Sau hơn 3 thập kỷ "đắp chiếu", bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được định hướng thành đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng. Khoảng 16.000 người dân sẽ được di dời.

11:00 10/10/2025

Hiện trạng cống chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM 'đứng hình' suốt 5 năm

Sau khi hoàn thành khoảng 92% khối lượng, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM "đứng hình” gần 5 năm vì vướng mắc pháp lý. Nhiều hạng mục dần xuống cấp, người dân tiếp tục sống trong cảnh bất an vì ngập lụt.

05:57 6/10/2025

Mở rộng 'đường đau khổ' ở phía Đông TP.HCM

Sau hơn 10 năm đình trệ, đường "tử thần" Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường) sắp được khởi công mở rộng với tổng vốn 1.800 tỷ, gấp hơn hai lần số vốn ban đầu.

16:01 3/10/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Thanh Hà

Cung Thiếu nhi TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cờ vua Tô Lâm Cung Thiếu nhi TP.HCM UBND TP.HCM Đại hội Đảng TP.HCM Đảng bộ TP.HCM

    Đọc tiếp

    Thu tuong Pham Minh Chinh: Chung ta phai vuot qua chinh minh hinh anh

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

    16 phút trước 17:53 12/10/2025

    0

    Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    53 phút trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý