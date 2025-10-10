Khởi công Cung Thiếu nhi TP.HCM trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

Ngày 10/10, UBND TP.HCM phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, tổ chức lễ khởi công dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Bí thư Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải; cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: UBND TP.HCM.

Công trình nằm tại khu đất số 5-2, khu chức năng số 5, phường An Khánh. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Công trình được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới của TP.HCM.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.124 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cung Thiếu nhi gồm một tầng hầm và 10 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 38.000 m2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Tầng hầm bố trí bãi xe, khán phòng đa năng, sân khấu, kho, phòng kỹ thuật và khu vệ sinh. Tầng trệt là sảnh sinh hoạt, khán phòng đa năng, nhà thể thao hơn 1.000 chỗ, không gian triển lãm - sự kiện, khu ăn uống và kỹ thuật.

Các tầng trên lần lượt bố trí khu chiếu phim, thư viện, bể bơi, phòng STEM - robot - mỹ thuật ứng dụng, lớp võ thuật - cờ vua, phòng nhạc - thu âm - điêu khắc, khoa thẩm mỹ nghệ thuật - múa - thời trang - kịch - nhào lộn, không gian giao lưu văn học - trải nghiệm vũ trụ, khu trưng bày mô hình Thủ Thiêm - quận 1 và nhà hàng phục vụ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UBND TP.HCM.

Không gian được thiết kế kết hợp giữa khu vực trong nhà hiện đại và cảnh quan ngoài trời xanh mát. Điểm nhấn là Quảng trường nước và khán đài ngoài trời 1.308 chỗ có mái che, diện tích sân khấu hơn 1.200m2. Đây là nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng dành cho thiếu nhi và gia đình. Đáng chú ý, công trình ứng dụng hệ thống quản lý thông minh BMS, giúp điều hành và giám sát đồng bộ các hạng mục kỹ thuật, đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Cung Thiếu nhi TP.HCM là công trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố dành cho thế hệ mầm non tương lai. Ông Cường cho rằng việc khởi công dự án không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình chăm lo, phát triển toàn diện cho trẻ em thành phố mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị của Đông Nam Á, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí.

Phó chủ tịch UBND thành phố cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết vào năm 2028.