Nơi di dời 16.000 người ở TP.HCM làm khu đô thị sinh thái

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 7 km, bao quanh bởi sông Sài Gòn, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa từng được ví như "viên ngọc xanh" nhờ vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển lớn. Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết việc điều chỉnh quy hoạch lần này là bước tiến quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn tồn tại từ năm 1992.

Tuyến đường chính trong khu vực dài gần 3,5 km từ cầu Kinh Thanh Đa đến bến phà Bình Quới hiện chỉ đủ rộng cho một ôtô đi qua. Không gian dưới đây nhiều người dân cảm nhận như "cảnh quê bình yên" vì được bao phủ bởi hàng cây xanh, tầm nhìn thoáng mát, rất ít toà nhà cao tầng.

Ông Nguyễn Khắc Long (66 tuổi) làm nông tại khu vực này suốt 30 năm qua. Với ông, quy hoạch đô thị đất đai đồng nghĩa quy hoạch lại cả sinh kế của gia đình. Chòi của ông có đàn bò 10 con cùng heo, gà, vịt. Nghe tin quy hoạch, ông dặn thêm con rể học thêm bằng lái ôtô như một kế hoạch dự trù cho tương lai.

Ông Long nhớ lại nơi đây từng là những cánh đồng lúa trù phú. Nhưng đất đai ngày càng bạc màu, chuột và sâu bọ hoành hành, ruộng lúa dần thưa dần rồi mất hẳn. Trước sự thay đổi này, ông Long chuyển từ trồng trọt sang hẳn chăn nuôi.

Dọc đường Bình Quới, nhiều căn chòi tạm được dựng lên để chăn nuôi trâu, bò. Người dân cho biết đã nghe thông tin về việc giải tỏa từ lâu nhưng vẫn “đến đâu hay đến đó”, tiếp tục bám trụ mưu sinh.

Cô Minh Phương cho biết bản thân cảm nhận được sự yên bình khi có cây cối bao bọc. "Nơi đây dù trong thành phố nhưng lại không xô bồ. Tôi muốn an cư ở đây khi về già", cô Phương nói.

Theo quy hoạch dự kiến, dân số toàn khu vực khoảng 54.000 người. Đặc biệt, khu đô thị này sẽ có tối thiểu 200 ha cây xanh cùng Trung tâm chiếu phim quốc gia 3.000 chỗ.

Người dân ở đây thường hay câu cá, hóng mát với khung cảnh ven sông đồng quê vào những buổi chiều cuối tuần.

Không gian nghỉ ngơi của ông Khắc Long được dựng bằng tấm tôm và thanh gỗ.

Trong ảnh là khu sân chơi trên bán đảo Thanh Đa, nơi Tâm An (7 tuổi) và các bạn cùng lớp thường đến vui chơi, chờ ba mẹ đón sau giờ tan học.

Bà Bảy Phượng (trái, 59 tuổi) sinh ra và lớn lên tại bán đảo Thanh Đa, nơi gia đình bà đã gắn bó suốt 3 thế hệ. Bà cho biết: "Khung cảnh không khác là mấy sau từng ấy năm. Tôi không muốn rời xa vùng đất này vì đã thân thuộc với hàng xóm, không gian xung quanh".

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những bế tắc kéo dài, mở đường để Bình Quới - Thanh Đa trở thành một cực phát triển mới ở cửa ngõ Đông Bắc, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM theo hướng bền vững và hài hòa cùng thiên nhiên.

Sau khi hoàn thành khoảng 92% khối lượng, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM "đứng hình” gần 5 năm vì vướng mắc pháp lý. Nhiều hạng mục dần xuống cấp, người dân tiếp tục sống trong cảnh bất an vì ngập lụt.

Sau hơn 10 năm đình trệ, đường "tử thần" Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường) sắp được khởi công mở rộng với tổng vốn 1.800 tỷ, gấp hơn hai lần số vốn ban đầu.

Nút giao An Phú (phường An Khánh, TP.HCM) những ngày gần đây đang trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông khi vạch kẻ đường xuất hiện chằng chịt như ma trận.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.