Loạt dự án trọng điểm tại TP.HCM thi công ì ạch, chậm tiến độ

Nút giao An Phú tại phường An Khánh là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang triển khai của TP.HCM. Công trình được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng .

Theo kế hoạch ban đầu đã được HĐND TP.HCM thông qua, toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ được đưa vào khai thác từ cuối năm nay. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM, công trình đang bị chậm tiến độ và dự kiến hoàn thành đồng bộ vào 30/6/2026.

Sau gần 3 năm thi công, sản lượng toàn dự án chỉ mới đạt khoảng 70%, riêng hầm chui HC1-02 dự kiến phải đến tháng 4/2026 mới hoàn thành, chậm gần 2 năm. Ban Giao thông TP.HCM cho biết nguyên nhân chính của sự chậm trễ là do khó khăn trong công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công và các vấn đề liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng TP, đây chỉ là một phần nguyên nhân. Phần lớn lý do chậm tiến độ đến từ việc nhà thầu thiếu nhân lực, vật tư và thiết bị, gây gián đoạn công việc. Bên cạnh đó, sự thiếu quyết liệt trong việc xử lý các nhà thầu yếu kém từ phía Ban Giao thông TP.HCM càng khiến tình hình thêm trì trệ.

Để đảm bảo tiến độ và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Giao thông TP.HCM khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ các nhà thầu, đồng thời có giải pháp mạnh mẽ xử lý các đơn vị thi công chậm trễ.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trong khoảng thời gian gần đây, các nhà thầu đã tăng cường thiết bị và nhân lực triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công để bù đắp tiến độ bị chậm trước đó.

D ự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của vẫn ngổn ngang sau 10 năm triển khai thi công. Tuyến đường dài 2,5 km, khởi công từ tháng 4/2015 với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng .

Đây là dự án điển hình về việc không thể hoàn thành đúng tiến độ do sự chậm trễ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh công tác thi công trên công trường. Dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao Trần Não trong tháng 10.

Đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Mai Chí Thọ đã thi công được 1/3 mặt đường từ năm 2019 nhưng phải tạm dừng do chưa có mặt bằng của 22.000 m2 thuộc dự án Khu đô thị An Phú.

Khu vực này trùng với dự án nút giao An Phú, do đó UBND TP.HCM đang chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước 28/2/2026 và hoàn thiện toàn tuyến vào tháng 9/2026.

Dự án Nút giao Mỹ Thủy khởi công từ năm 2016 với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng , với kỳ vọng giải quyết ùn tắc cho cảng Cát Lái cũng trong tình trạng chậm tiến độ.

Ban quản lý đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý III/2025 và hoàn thành vào ngày 30/4/2026. Đến nay, dự án mới đạt khoảng hơn 30% khối lượng xây lắp giai đoạn 3.

Theo Ban Giao thông TP.HCM nguyên nhân chính là vướng giải phóng mặt bằng. Chi phí bồi thường tăng mạnh từ 504 tỷ đồng lên 1.624 tỷ đồng do biến động giá đất, buộc dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư công.

Tiến độ thi công ì ạch vì vướng giải phóng mặt bằng khiến giao thông tại khu vực này thường xuyên tắc nghẽn, cuộc sống người dân bị đảo lộn, còn doanh nghiệp gánh thêm thiệt hại lớn về thời gian và chi phí.

Ban Giao thông TP.HCM cho biết đang phối hợp với địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời yêu cầu nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công để kịp thông xe nhánh cầu vượt vào 30/4/2026.

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 nằm ở cửa ngõ phía tây TP.HCM với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù đã xong giải phóng mặt bằng nhưng sau gần 3 năm triển khai, các hạng mục chính vẫn chậm chạp.

Đến nay, toàn bộ dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng. Ban Giao thông TP.HCM đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành, thông xe cuối năm 2025 nếu sớm giải quyết được vướng mắc về 4 hộ dân và hạ tầng kỹ thuật còn lại.

Đại diện Ban Giao thông khẳng định để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đơn vị đang tích cực phối hợp với Ban Bồi thường, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời liên tục đôn đốc nhà thầu tranh thủ thi công trên diện tích mặt bằng đã được bàn giao, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ 4 ngày, công trường nút giao An Phú (TP.HCM) vẫn rộn ràng không khí làm việc, từng nhóm công nhân tất bật thi công bù lại khối lượng công việc bị chậm tiến độ.

