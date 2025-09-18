Giao thông quanh nút giao An Phú hỗn loạn, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Sở Xây dựng TP.HCM thừa nhận nhiều bất cập tại dự án nút giao An Phú, đồng thời cam kết phối hợp khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang triển khai của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 18/9, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM thừa nhận thời gian vừa qua, trong quá trình thi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.

Đơn cử, mặt đường tại khu vực thi công (đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của, đường Mai Chí Thọ) bị hư hỏng, vạch sơn chỉ hướng tại các điểm giao cắt chưa được xóa hết, gây khó khăn cho việc lưu thông.

Về vấn đề này, ông Hợp cho biết Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, đồng thời phối hợp với Công an TP.HCM và chính quyền địa phương kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, sửa chữa.

Cụ thể, Trung tâm Điều hành Giao thông đã lắp đặt hệ thống nhiều camera để theo dõi thường xuyên tại nút giao An Phú để xác định lưu lượng giao thông theo giờ và hướng. Sau đó, trung tâm này phối hợp với đội cảnh sát giao thông để đưa ra các kịch bản đèn tín hiệu giao thông phù hợp với từng thời điểm.

Hiện, trung tâm đã xây dựng 8 kịch bản và được Công an TP thống nhất, áp dụng linh hoạt. "Trung tâm có người trực 24/24 để theo dõi giao thông. Thời điểm nào có lưu lượng xe đông theo hướng nào thì sẽ áp dụng kịch bản phù hợp", ông bổ sung.

Tuy nhiên, ông Hợp nhấn mạnh các kịch bản này chỉ giải quyết được cơ bản, không thể giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc, do mặt đường bị thu hẹp, lưu lượng xe đông và ý thức tham gia giao thông của người dân chưa tốt.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: T.T.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM và chủ đầu tư để điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này cho phù hợp với từng giai đoạn thi công của dự án.

Đối với tình trạng thi công kéo dài tại dự án xây dựng nút giao thông An Phú, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 4423/SXD-XDCTDB ngày 19/8 báo cáo UBND TP.HCM xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo Phòng Kiểm tra chuyên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thi công của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang triển khai của TP.HCM. Công trình được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng .

Theo kế hoạch ban đầu do HĐND TP.HCM thông qua, toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ được đưa vào khai thác từ cuối năm nay. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM, công trình đang bị chậm tiến độ.

Hiện, Ban triển khai các giải pháp quyết liệt để rút ngắn tiến độ, yêu cầu nhà thầu thi công "3 ca, 4 kíp", làm việc ngày đêm, với 18 mũi thi công và hơn 160 kỹ sư, công nhân. Ban Giao thông cũng đã phạt chậm tiến độ đối với 4 nhà thầu và kiến nghị được chỉ định thầu thay thế.

Ban đặt mục tiêu thông xe nhánh cầu vượt N2 vào ngày 31/12; hầm chui HC1-02 trước Tết Nguyên đán 2026 (17/2/2026). Khi đưa vào khai thác, hai hạng mục này được kỳ vọng kéo giảm khoảng 80% tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao. Các gói thầu tiếp theo gồm nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 sẽ hoàn tất và thông xe trước ngày 30/6/2026, còn nhánh N1.2 phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng khu đất 22.012 m2, dự kiến chậm hơn so với các hạng mục khác.