Nút giao An Phú tiếp tục lùi tiến độ thông xe

Trong khi Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đưa nút giao An Phú vào khai thác trước ngày 31/12, Ban giao thông báo cáo hoàn thành toàn bộ dự án vào giữa năm 2026.

Chủ đầu tư báo cáo nhánh cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã có báo cáo gửi UBND TP và Sở Xây dựng về tiến độ hoàn thành dự án nút giao An Phú.

Thông xe toàn bộ dự án trước 30/6/2026

Theo báo cáo, dự án đang được chia thành 4 nhóm thi công. Trong đó, nhóm 1 là các gói thầu đã cơ bản hoàn thành (gói thầu XL1, XL2, XL3, XL4, XL5, XL7 và XL8) với tiến độ đạt 62-95%.

Nhóm 2 là các gói thầu đang tiếp tục thi công được ưu tiên số 1, tức gói thầu XL6 xây dựng hầm chui HC1-02, đã đạt 73%.

Nhóm 3 là các gói thầu đang tiếp tục thi công, thuộc nhóm ưu tiên thứ 2, thi công các nhánh cầu vượt, sau các gói thầu thi công hầm chui để cân đối số lượng rào chắn phục vụ thi công nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và phù hợp với phương án thiết kế, biện pháp căng cáp của các nhánh cầu vượt, bao gồm gói thầu XL10, XL11, XL12, XL13. Nhóm này có tiến độ 12-55%.

Nhóm cuối cùng là các gói thầu chưa thi công, sẽ triển khai sau cùng (trong quý IV/2025) để phù hợp với trình tự thi công và đặc điểm công việc. Đây là các gói thầu hoàn thiện xây dựng hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cầu bộ hành, tái lập mặt đường khu vực nút giao..., bao gồm 5 gói thầu XL16, XL9, XL14, XL17.

Theo kế hoạch điều chỉnh, nhánh cầu vượt N2 sẽ hoàn thành và thông xe vào ngày 31/12; hầm chui HC1-02 sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2026 (17/2/2026). Khi đưa vào khai thác, hai hạng mục này được kỳ vọng sẽ kéo giảm khoảng 80% tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao.

Các gói thầu tiếp theo gồm nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 sẽ hoàn tất và thông xe trước ngày 30/6/2026, trong đó nhánh N3 dự kiến khai thác từ 30/4/2026. Riêng nhánh N1.2 phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng khu đất 22.012 m2, dự kiến chậm hơn so với các hạng mục khác.

Ban Giao thông cho biết khi toàn bộ dự án hoàn thành, khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố sẽ cơ bản được giải tỏa áp lực giao thông, tạo sự thông thoáng cho các tuyến trục chính kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (sau khi mở rộng cuối năm 2026) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự kiến vận hành giữa năm 2026).

Như vậy, dự án nút giao An Phú có khả năng chậm tiến độ khoảng 6 tháng so với Nghị quyết 11 ngày 22/4/2021 của HĐND TP.HCM.

Cách đây không lâu, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chỉ đạo "nóng" yêu cầu chủ đầu tư dự án phải đẩy nhanh tiến độ, đưa nút giao An Phú vào khai thác trước ngày 31/12 theo đúng kế hoạch.

Các nhà thầu phải bổ sung máy móc, nhân lực, tổ chức thi công liên tục theo hình thức "3 ca, 4 kíp" để bù lại phần tiến độ đã chậm, đồng thời phải xây dựng tiến độ chi tiết cho các hạng mục còn lại và cam kết hoàn thành theo đúng hợp đồng. Trường hợp vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư.

Đề nghị chỉ định thầu thay thế đơn vị chậm tiến độ

Với tiến độ mới, Ban Giao thông cho biết đã phối hợp với tư vấn và nhà thầu đề xuất nhiều biện pháp để đảm bảo mục tiêu.

Trong đó, đơn vị này đã xử lý nghiêm các nhà thầu chậm trễ, bao gồm phạt chậm tiến độ đối với 4 nhà thầu, đồng thời duy trì thi công "3 ca, 4 kíp" với 18 mũi thi công, hơn 160 kỹ sư, công nhân, điều chỉnh thiết kế và biện pháp thi công để rút ngắn 6 tháng.

Mật khác, chủ đầu tư cũng kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế những ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, và tăng cường lực lượng phản ứng nhanh để điều tiết giao thông, xử lý sự cố.

Đặc biệt, Ban Giao thông thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh, nhất là trong giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị UBND TP.HCM cho phép chỉ định thầu thay thế các đơn vị chậm tiến độ, bổ sung thêm lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo dự án và đẩy nhanh thủ tục cấp phép phân luồng giao thông, thi công. Bên cạnh đó là bổ sung thêm 1 Phó giám đốc cho Ban nhằm chia sẻ khối lượng công việc.

Ban Giao thông kiến nghị TP.HCM cho phép chỉ định thầu thay các đơn vị chậm tiến độ. Ảnh: Duy Hiệu.

Về giao thông, Ban đề nghị CSGT Cát Lái tiếp tục hỗ trợ phân luồng giờ cao điểm, các sở ngành phối hợp đảm bảo an toàn và sớm chấp thuận phương án rào chắn thi công 4 đốt hầm HC1-02 để kịp thông xe trước Tết Nguyên đán 2026.

Mặc dù vậy, Ban Giao thông nhìn nhận dự án vẫn đối mặt với những thách thức lớn. Việc giải phóng mặt bằng tại khu đất 22.012 m2 vẫn là bài toán nan giải, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công nhánh cầu N1.2.

Bên cạnh đó, việc di dời đường ống cấp nước và các tuyến cáp điện trung thế cũng cần sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ngành liên quan để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể.

Đơn vị này cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của UBND TP, Sở Xây dựng, các Sở ngành, đơn vị liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.