Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo 'nóng' vụ nút giao An Phú chậm tiến độ

UBND TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý dự án, các nhà thầu siết tiến độ, bổ sung nhân lực, thi công 3 ca 4 kíp để đảm bảo hoàn thành nút giao An Phú cuối năm nay.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú hiện chỉ mới hoàn thành 70% sản lượng thi công. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi đến các sở, ngành liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Cụ thể, xét đề nghị của Sở Xây dựng về tình hình thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP phải khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các nhà thầu thi công đang tham gia dự án, siết chặt quản lý hợp đồng và áp dụng các chế tài theo hợp đồng đối với nhà thầu yếu kém.

Theo đó, các biện pháp mạnh có thể được áp dụng bao gồm điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, cập nhật thông tin nhà thầu lên hệ thống đấu thầu quốc gia, thậm chí chấm dứt hợp đồng và thu hồi tạm ứng. Báo cáo kết quả phải được gửi về UBND TP và Sở Xây dựng trước ngày 25/8.

Ban Quản lý dự án cũng được yêu cầu tăng cường quản lý tiến độ ngoài hiện trường, yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát nâng cao trách nhiệm, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ công trình.

Các nhà thầu phải bổ sung máy móc, nhân lực, tổ chức thi công liên tục theo hình thức "3 ca, 4 kíp" để bù lại phần tiến độ đã chậm, đồng thời phải xây dựng tiến độ chi tiết cho các hạng mục còn lại và cam kết hoàn thành theo đúng hợp đồng. Trường hợp vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án tập trung thực hiện chỉ đạo tại Công văn 3127/VP-DA ngày 13/8, đảm bảo hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước ngày 31/12, theo đúng Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 22/4/2021.

Công an TP được đề nghị tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng để hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tại khu vực thi công.

Sở Tài chính cũng được giao đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu đất 22.012 m2 thuộc khu đô thị phát triển phường An Phú, theo đúng chỉ đạo tại Thông báo 76/TB-VP ngày 17/7. Kết quả phải báo cáo về UBND TP trước ngày 26/8, không để chậm trễ.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng, công trình xây dựng nút giao thông An Phú dự kiến hoàn thành vào tháng 12 tới đây, tuy nhiên đến nay, tổng sản lượng thi công toàn dự án mới đạt khoảng 70%. Một số gói thầu như hầm chui HC1-02, cầu vượt N3, N4, N1.1 và N1.3... đều thi công không đạt sản lượng kỳ vọng.

Ban Giao thông cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do việc tổ chức giao thông phức tạp, di dời hạ tầng kỹ thuật kéo dài và còn vướng mặt bằng.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, đây chỉ là yếu tố phụ vì những khó khăn này đã được lường trước từ giai đoạn lập báo cáo khả thi, không phải yếu tố mới phát sinh khi triển khai thi công.

Sở xác định nguyên nhân chính là năng lực nhà thầu yếu, không bảo đảm nhân lực, thiết bị, vật tư như cam kết, trong khi Ban Giao thông thiếu kiên quyết trong điều hành, chậm phát hiện và xử lý tình trạng trì trệ.