Số phận xe máy xăng cũ khi TP.HCM hạn chế lưu thông ở trung tâm

Theo Sở Xây dựng, khi TP.HCM chuyển đổi sang xe điện ở các khu vực phát thải thấp, trách nhiệm xử lý xe xăng cũ thuộc về các hãng sản xuất, nhập khẩu xe.

TP.HCM muốn thành lập các vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm, Cần Giờ và Côn Đảo. Ảnh: Phương Lâm.

Sở Xây dựng TP.HCM đang nghiên cứu, xây dựng Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, trong đó có đề xuất lập vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố, Cần Giờ và Côn Đảo.

Làm rõ về trách nhiệm xử lý lượng xe máy cũ tại vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng TP.HCM cho hay Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 3343 ngày 19/6 lấy ý kiến góp ý hồ sơ Dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là quy định về EPR).

Theo đó, dự thảo quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tái chế sản phẩm, bao bì, thải bỏ phương tiện giao thông; xử lý pin sau thải loại... Cụ thể, nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì để đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì đó theo tỷ lệ, quy cách tái chế bắt buộc tại dự thảo nghị định.

Đối với những lo ngại xoay quanh vấn đề tài chính và hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết khung chính sách của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông mà Sở nghiên cứu đang tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính, bao gồm quản lý hành chính, kỹ thuật, tài chính và truyền thông.

Ngày 8/8, tại Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp quản lý hành chính về vùng phát thải thấp khu vực trung tâm TP.HCM, Cần Giờ và Côn Đảo. Qua ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành, địa phương và doanh nghiệp, đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu để hoàn thiện các giải pháp.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, các sở ngành trong tháng 9, trước khi hoàn thiện để trình HĐND TP.HCM thông qua các chính sách trong quý IV/2025.

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông tập trung điện hóa toàn bộ hệ thống xe buýt sang xe buýt điện trước năm 2030; phủ xanh các vùng phát thải thấp tại trung tâm thành phố, đặc khu Côn Đảo và xã Cần Giờ; và chuyển đổi toàn bộ xe 2 bánh dùng xăng sang xe điện đối với tài xế công nghệ và giao hàng.